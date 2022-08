Wie kommt das neue Konzept der Allgäuer Festwoche bei den Besuchern an?

Wie kommt das neue Konzept der Allgäuer Festwoche an? Eine Umfrage unter den Besucherinnen und Besuchern zeigt: Die Meinungen gehen auseinander.

19.08.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Die Allgäuer Festwoche 2022 fällt etwas anders und vor allem kleiner aus als gewohnt: freier Eintritt, Festzelte und Fahrgeschäfte, aber keine Imbissstände und eine kleinere Wirtschaftsmesse. Wie kommt das diesjährige Konzept bei den Besucherinnen und Besuchern an? Eine Umfrage auf der Messe am Freitag zeigt: Die Meinungen gehen auseinander.

Während die einen eine kleinere Messe gemütlicher und übersichtlicher finden, finden die anderen, dass auf der Wirtschaftsmesse einfach etwas fehlt. Dem Spruch "weniger ist mehr" können nicht alle zustimmen. Auch die Imbissbuden werden von manchen Besucherinnen und Besuchern vermisst.

Allgäuer Festwoche 2022: Wie kommt das neue Konzept bei den Besuchern an?

So manche alteingesessene Festwochen-Gänger können sich noch nicht mit dem diesjährigen Konzept anfreunden. Grundsätzlich freuen sich aber alle, dass in Kempten wieder was los ist und die Menschen auf der Allgäuer Festwoche zusammenkommen können.

Und wie sieht es aus mit dem freien Eintritt? Auch darüber freut sich so mancher Besucher. Mit der abgespeckten Wirtschaftsmesse und der fehlenden Fressmeile sei der kostenlose Eintritt aber auch nachvollziehbar, meint einer. Die Stimmen der Besucherinnen und Besucher zur neuen Allgäuer Festwoche finden Sie im Video:

