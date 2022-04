Motorradfahrer gegen Auto: 17-Jähriger bricht sich mehrere Knochen

Schwerer Unfall am Montagabend auf der Straße zwischen Buchenberg und Waltenhofen: Ein Motorradfahrer stößt beim Überholen bei Lanzen mit einem Auto zusammen.

26.04.2022 | Stand: 13:36 Uhr

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Montagabend in Lanzen (Oberallgäu) schwer verletzt worden. Der 17-Jährige war laut Polizei auf der Straße von Buchenberg in Richtung Waltenhofen unterwegs. Er scherte auf einer Kuppe bei Lanzen aus, um einen Pkw vor ihm zu überholen.

Auto und Motorradfahrer prallen bei Lanzen seitlich zusammen

Auf der Gegenfahrbahn kam dem Motorradfahrer ein Auto entgegen. Der 54-jährige Fahrer konnte nicht mehr ausweichen. Der 17-Jährige und seine Maschine prallten daraufhin mit dem Wagen zusammen - und zwar jeweils mit den linken Fahrzeugseiten.

17-Jähriger bricht sich mehrere Knochen

Der junge Mann brach sich dadurch mehrere Knochen. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Bei dem Zusammenstoß entstand zudem ein Schaden in Höhe von knapp 10.000 Euro. Die Kreisstraße war nach dem Umfall für die Bergung und Reinigung der Fahrbahn etwa eine Stunde lang gesperrt.

