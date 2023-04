Verkehrsbehinderungen auf dem Heussring in Kempten: Die Arbeiten für die neue Brücke starten

Ab Dienstag kommt es zu Behinderungen rund um eine Baustelle auf dem Kemptener Heussring. Zum Teil gibt es Vollsperrungen.

17.04.2023 | Stand: 05:35 Uhr

Für den Neubau der Geh- und Radwegbrücke über den Kemptener Heussring wird diese ab Dienstag, 18. April, gesperrt. Das teilt das Amt für Tiefbau und Verkehr mit. Gleichzeitig sind die Geh- und Radwege auf der Nordseite dicht. Spaziergänger und Radfahrerinnen können die Umleitung über Hochvogelstraße, Schraudolphstraße und Gaishornweg nutzen.

Der Verkehr auf dem Heussring in Kempten wird zunächst auf eine Spur verengt

Auf der Südseite wird der Geh- und Radweg an den Bauarbeiten vorbeigeführt. Hier ist laut Tiefbauamt allerdings mit Behinderungen zu rechnen. Der Verkehr auf dem Heussring wird auf je eine Fahrspur verengt. Für Arbeiten an der Brücke von der Fahrbahn aus, zum Beispiel beim Abbruch, wird die Straße komplett gesperrt. Dies ist nach derzeitigem Stand an vier Wochenenden nötig.

Die Brücke wird voraussichtlich am letzten Aprilwochenende abgerissen. Die weiteren Vollsperrungen werden je nach Baufortschritt notwendig und beschränken sich auf Wochenenden. Der Verkehr wird dann über Immenstädter und Lindauer Straße umgeleitet.