Wahlschlappe bis Freudentanz: So feiern Oppositionsparteien nach der Landtagswahl in Kempten

Dr. Dominik Spitzer wird nach der Wahlschlappe der FDP nicht mehr im Landtag sein. Kandidaten anderer Parteien haben noch Hoffnung.

08.10.2023 | Stand: 22:50 Uhr

„Oh wie ist das schön“, so singend feiern sich Vertreterinnen und Vertreter der Grünen um Direktkandidat Markus Reichart in der Kitchen Bar in Kempten. „Wir feiern tolles Teamwork und, dass wir anständigen Wahlkampf betrieben haben“, sagt der 48-Jährige. Mit 14,7 Prozent habe die Partei ihr „Spitzenergebnis“ von mehr als 17 Prozent bei der Landtagswahl 2018 in Bayern „in etwa halten können“.

