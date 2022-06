Weil Frauen angepöbelt wurden: Alkoholverbot auf dem Platz vor St. Ulrich in Kempten

Künftig gilt Alkoholverbot auf dem Platz vor St. Ulrich in Kempten, weil Passantinnen angepöbelt wurden. Am neuen Treffpunkt soll das nicht mehr vorkommen.

21.06.2022 | Stand: 14:57 Uhr

„Auf dem ganzen Kirchplatz Alkoholverbot!“ Mit zwei solchen Schildern haben das Quartiersbüro von Kempten-Ost und die Pfarrei St. Ulrich auf ein Problem am Platz bei der Kirche reagiert. Dort wurden offenbar insbesondere Passantinnen angepöbelt.

Alkoholverbot die Lösung? Stadtteilbeirat in Kempten-Ost sucht nach anderen Optionen

Bei einer Sitzung des Stadtteilbeirats Kempten-Ost sagte Quartiersmanager Jan Damlos ( Caritas) allerdings, dass Alkoholverbote an der einen oder anderen Stelle nicht helfen würden. Die Menschen suchten sich dann nur einen neuen Ort.

So lief es auch in Kempten-Ost. Zeitweise hatten sich dann manche offenbar zum Alkoholkonsum an Bänke vor dem Lebensmittel-Markt am Brodkorbweg gesetzt. Damlos: „Das ist keine Lösung.“ Da die meisten Klienten von Notunterkünften kämen, will das Quartiersbüro nun an geeigneter Stelle weitere Sitzmöglichkeiten schaffen.

Neuer Treffpunkt mit Grillplatz soll in Zusammenarbeit mit dem Kempodium entstehen

In der Sitzung wurde einstimmig beschlossen, dass es für die Menschen aus dem Quartier am Schumacherring einen Treffpunkt mit Bank geben soll. Eine neue Aufenthaltsgelegenheit an der Reinhartser Straße finde bereits viel Zuspruch und werde auch sauber gehalten. Diese erste Bank hatten Anwohnerinnen und Anwohner in Kooperation mit dem Kempodium gebaut. „Aktuell überlegen wir, ob eine Überdachung Sinn hat – und vielleicht auch eine Grillmöglichkeit“, sagte Beiratsprecher Wolf-Christian Vetter. Wenn Anwohnerinnen und Anwohner in den Bau der Sitzgelegenheiten eingebunden würden, werde auch besser darauf geachtet.

