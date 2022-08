Autofahrer ignoriert erst Kontrolle und verletzt dann Polizistin

Rabiater Ausraster eines Autofahrers in Kißlegg: Bei einer Kontrolle stieß der 53-Jährige eine Polizeibeamtin um - diese musste im Krankenhaus verarztet werden.

27.08.2022 | Stand: 14:50 Uhr

Weil er ohne Führerschein unterwegs gewesen ist, wollten eine Streife den 53-jährigen Autofahrer am Freitagabend in Kißlegg in der Wangener Straße kontrollieren. Zunächst missachtete der Mann die Anhaltezeichen der Polizei und setzte seine Fahrt auf dem Gehweg fort. Kurz darauf musste er verkehrsbedingt anhalten, verriegelte aber sofort die Türen seines Fahrzeugs. Schließlich stieg er dann doch aus dem Auto und versuchte zu Fuß zu flüchten.

Bei Kontrolle in Kißlegg: Autofahrer verletzt Polizeibeamtin

Dabei stieß er eine 36-jährige Polizeibeamtin gegen den Streifenwagen, die sich dadurch am Rücken verletzte und in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Die Beamtin konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Der Mann wurde schließlich überwältigt, zeigte sich jedoch weiterhin aggressiv und beleidigte die Beamten.

Da we offenbar berauscht war, folgte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Den 53-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

