Keine Plätze mehr für Kinder: Kitas stecken auch im Allgäu in der Krise

Hätte die 34-Jährige endlich eine Ganztagesbetreuung für ihren Sohn (3) und einen Krippenplatz für den anderen Sprössling (vier Monate) gefunden, dann hätte sie am Telefon wohl nie diesen Satz gesagt: „Uns droht der soziale Abstieg.“ Doch seit Wochen verzweifelt die Krankenschwester aus Lindenberg daran, Kita-Plätze für ihre Kinder zu finden. Auch deshalb hat sie vor dem Telefongespräch auf ein Protestplakat geschrieben: „Kinder und Eltern brauchen Betreuung nicht nur während der Schwangerschaft.“

Zusammen mit neun anderen Müttern reicht es ihr. Sie haben die Gruppe „Kinderstimmen Lindenberg“ gegründet und protestieren nun in der Stadt im Kreis Lindau. Denn dort fehlen für 82 Kindergartenkinder (ab drei Jahren) und 58 Krippen-Kinder (unter drei Jahren) Plätze. Nach Angaben der Stadtverwaltung mussten für das kommende Betreuungsjahr von 210 Familien, die sich um einen Platz beworben hatten, 140 abgewiesen werden.

Kitas in der Krise: Kinder haben Rechtsanspruch auf Platz

Bayernweit verzeichnen Kommunen eine Kita-Krise. Dabei haben Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt sogar einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Laut Bertelsmann-Stiftung könnten bis 2030 11.000 Fachkräfte im Freistaat fehlen. Zuständig für ein ausreichendes Angebot an Betreuungsplätzen sind die Kommunen, der Freistaat ist über bestimmte Investitionen jedoch daran beteiligt.

Die Sorgen der 34-Jährigen sind deshalb so groß, weil sie ohne Kita-Plätze nach ihrer Elternzeit nicht mehr arbeiten kann. Der Familie würde damit die wichtigste Einnahmequelle fehlen. Großeltern sind nicht da, der Mann kann nicht einspringen – er starte bald eine Ausbildung, die ihn endlich aus Hilfsarbeiterjobs retten solle, sagt sie. Die Krankenschwester versteht nicht, wieso es nicht mehr staatliche Hilfe gibt. „Müssen wir unsere Kinder erst vor die Kita kleben, damit man uns hört?“, fragt sie.

Auch Kaufbeuren kämpft mit zu wenig Platz

Neben Lindenberg stehen auch andere Kommunen im Allgäu vor ähnlichen Kita-Problemen. Kaufbeuren beispielsweise: Laut einer Prognose der Stadt werden 2028 bis zu 243 Plätze in Kindergärten- und -krippen fehlen. In diese Zahl sind geplante neue Einrichtungen bereits einberechnet. Als Grund für diese Lücke nannte die Kommune im März die steigende Anzahl von Kindern im Stadtgebiet. Zum anderen hätten Eltern mehr Stunden für ihre Kinder in Kitas gebucht. Und auch die Zahl der Inklusionskinder, die einen besonderen Förderbedarf haben und rechnerisch somit mehr Kita-Plätze benötigen, sei angestiegen.

Die Stadt Lindenberg begründet die Lage mit fehlendem Personal. Auch in Kaufbeuren ist das ein Thema. Andere Kommunen in der Region behelfen sich derweil mit Notlösungen: In Ottobeuren (Kreis Unterallgäu) haben drei Einrichtungen Container bekommen, damit der Bedarf gedeckt werden kann, sagt Daniel Scharpf von der Finanzverwaltung der Gemeinde. Ein weiterer Kindergarten soll ebenfalls Container erhalten. Zudem wurde eine Hausmeisterwohnung umfunktioniert und ist jetzt mit Kita-Kindern gefüllt. Für die Kommunen sei die Betreuung eine große Herausforderung, sagt Scharpf. Die Krippe in Ottobeuren habe 75 Plätze. Doch allein in den Corona-Jahrgängen lag die Zahl der Geburten bei jeweils 90 bis 100 Kindern. Bis neue Plätze vom Landkreis genehmigt sind und Fördergeld fließe, dauere es noch.

Kempten investiert in mehrere Kita-Plätze

Die Stadt Kempten hat wegen gestiegener Geburtenzahlen bereits massiv in Kita-Plätze investiert, heißt es aus der Verwaltung. Doch auch hier fehlten Fachkräfte. Es sei deswegen auch nicht immer möglich, einen Platz in der Wunsch-Kita zu bekommen. Anmelden müssen sich Eltern aber nicht bereits mit der Geburt ihres Kindes.