So packt man den Kofferraum sicher und platzsparend

Die Sommerferien stehen an: Viele Allgäuerinnen und Allgäuer fahren mit dem Auto in den Urlaub. Doch beim Packen des Kofferraums gibt es einiges zu beachten.

25.07.2023 | Stand: 09:01 Uhr

18 Personen passen in einen Smart. Das zeigte "Wetten dass ... ?" am 6. Februar 1982. Aber wenn man für den Urlaub packt, wird es manchmal auch schon mit fünf Koffern eng.

Wie Sie ihr Gepäck optimal im Kofferraum Ihres Autos verstauen können, erklärt Rafael Freckmann vom ADAC Südbayern.

Kofferraum packen – Wie nutzt man den Platz am besten aus?

Wie geht man generell am besten vor, wenn man den Kofferraum für den Urlaub packt?

Rafael Freckmann: Wer einfach wahllos alles stapelt, lebt gefährlich. Deshalb sollte man beim Packen lieber strategisch vorgehen und die Ladung entsprechend sichern.

Wie sollte das Gewicht der Gepäckstücke verteilt sein, damit man sicher und spritsparend unterwegs ist?

Freckmann: Schwere Gegenstände gehören im Kofferraum direkt an die Rücksitzlehne nach unten, leichtere Gepäckstücke kompakt und möglichst ohne Spielraum nach oben. Bei Kombi-Modellen empfiehlt der ADAC ein stabiles Laderaumgitter oder Netz, wenn das Gepäck über die Höhe der Rücksitzlehne reicht. Lose Kleinteile transportiert man am besten in Boxen.

Sommerferien im Allgäu: Wie voll darf der Kofferraum gepackt werden?

Wie voll darf man den Kofferraum packen?

Freckmann: Jedes Auto darf nur so viel Ladung aufnehmen, wie in den Papieren vermerkt ist. Ein sehr vollgepacktes Auto ist weniger verkehrssicher. Der Bremsweg wird länger und Ausweichmanöver verlaufen schleppender. Es drohen zudem Bußgelder bis 235 Euro und ein Punkt in Flensburg. Wie schwer das Auto sein darf, steht im Fahrzeugschein unter dem Buchstaben F.

Was ist sicherheitstechnisch zu beachten?

Freckmann: Vor dem Start der Sommerferien raten wir zu einem gründlichen Fahrzeug-Check. Hitze und viel Gepäck bringen ein Auto schon mal an die Belastungsgrenze. Da sollte alles einwandfrei funktionieren. Sonst wird die Fahrt zum Albtraum und das Urlaubsgefühl verfliegt bevor man überhaupt angekommen ist.

Kofferraum sicher packen: Lose Gegenstände können zum gefährlichen Geschoss werden

Welche Pack-Fehler können gefährlich werden?

Freckmann: Wenn der Fahrer abrupt bremsen muss oder es zu einem Unfall kommt, können lose oder schlecht gesicherte Gegenstände zum gefährlichen Geschoss werden. Schwere Verletzungen an Kopf und Wirbelsäule können die Folge sein.

Wo kann man Gepäck noch verstauen, wenn der Kofferraum voll ist?

Freckmann: Wer Gegenstände auf der Rückbank verstaut, sollte diese mit den Fahrzeuggurten befestigen. Besonders schwere Teile sind im hinteren Fußraum sicher aufgehoben. Außerdem sinnvoll: Den Beifahrersitz so weit nach hinten rücken, so dass die Ladung keinen Bewegungsspielraum mehr hat.

