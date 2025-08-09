Die B12 muss keine High-Speed-Trasse werden

„Vierspurige B12: Wenn‘s gut läuft, kommt sie im Jahr 2020“: So lautete die Schlagzeile, als unsere Redaktion 2008 über den Stand des größten Allgäuer Straßenbauprojektes berichtete. Heute wissen wir: Wenn‘s gut läuft, werden für die wichtige Magistrale zwischen Kempten und München wohl frühestens Ende des Jahrzehnts die Bagger rollen. Und auch diese Prognose ist optimistisch formuliert.
