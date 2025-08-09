Icon Menü
Kommentar zum B12-Ausbau im Allgäu: Wichtigste Bundesstraße im Allgäu muss keine High-Speed-Trasse werden

Kommentar

Die B12 muss keine High-Speed-Trasse werden

Beim Ausbau der wichtigen Bundesstraße im Allgäu geht nichts voran. Ein abgespeckter Ausbau löst nicht alle Probleme, meint unser Autor – dennoch sollten alle Beteiligten diese Option ernst nehmen.
Markus Raffler
Von Markus Raffler
    • |
    • |
    • |
    Unser Autor hat den autobahnähnlichen Ausbau der B12 jahrelang energisch befürwortet. Heute sieht er das Thema mit anderen Augen.
    Unser Autor hat den autobahnähnlichen Ausbau der B12 jahrelang energisch befürwortet. Heute sieht er das Thema mit anderen Augen. Foto: Ralf Lienert

    „Vierspurige B12: Wenn‘s gut läuft, kommt sie im Jahr 2020“: So lautete die Schlagzeile, als unsere Redaktion 2008 über den Stand des größten Allgäuer Straßenbauprojektes berichtete. Heute wissen wir: Wenn‘s gut läuft, werden für die wichtige Magistrale zwischen Kempten und München wohl frühestens Ende des Jahrzehnts die Bagger rollen. Und auch diese Prognose ist optimistisch formuliert.

