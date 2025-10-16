Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Krankenhäuser im Allgäu: Klinik-Landschaft wird umsortiert - was das für Patienten bedeutet

Krebs-OP hier, Leistenbruch dort

Allgäuer Klinik-Landschaft verändert sich: Was bedeutet das für die Patienten?

Der Klinikverbund Allgäu verändert sich. Das hat auch Auswirkungen für Patienten. Wer nun genau wo hin muss und was Kritiker dazu sagen.
Von Andreas Berger
    • |
    • |
    • |
    Der Klinikverbund Allgäu bietet Krebs-Operationen künftig nur noch im Klinikum Kempten an. Dafür spezialisieren sich die fünf weiteren Häuser auf andere Behandlungen.
    Der Klinikverbund Allgäu bietet Krebs-Operationen künftig nur noch im Klinikum Kempten an. Dafür spezialisieren sich die fünf weiteren Häuser auf andere Behandlungen. Foto: Ralf Lienert

    Komplizierte Leistenbrüche sollen perspektivisch nur noch in Immenstadt operiert werden. Das Klinikum Kempten kümmert sich um Krebserkrankungen und Schilddrüsen-OP gibt es nur noch in Mindelheim: Das sind Beispiele, wie sich der Klinikverbund Allgäu (KVA) verändern soll. Geschäftsführer Andreas Ruland hat dies in der Oberallgäuer Kreistagssitzung am Donnerstag erläutert.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden