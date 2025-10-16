Allgäuer Klinik-Landschaft verändert sich: Was bedeutet das für die Patienten?

Komplizierte Leistenbrüche sollen perspektivisch nur noch in Immenstadt operiert werden. Das Klinikum Kempten kümmert sich um Krebserkrankungen und Schilddrüsen-OP gibt es nur noch in Mindelheim: Das sind Beispiele, wie sich der Klinikverbund Allgäu (KVA) verändern soll. Geschäftsführer Andreas Ruland hat dies in der Oberallgäuer Kreistagssitzung am Donnerstag erläutert.
Krebs-OP hier, Leistenbruch dort
