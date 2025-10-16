Icon Menü
Krankenhäuser im Allgäu: Klinik-Landschaft wird umsortiert - was das für Patienten bedeutet

Allgäuer Klinikverbund

Krebs-Operationen hier, Leistenbruch dort: Allgäuer Klinik-Landschaft wird umsortiert

Der Klinikverbund Allgäu verändert sich. Das hat auch Auswirkungen für Patienten. Wer nun genau wo hin muss – und was Kritiker sagen.
Von Andreas Berger
    Der Klinikverbund Allgäu bietet Krebs-Operationen künftig nur noch im Klinikum Kempten an. Dafür spezialisieren sich die fünf weiteren Häuser auf andere Behandlungen.
    Der Klinikverbund Allgäu bietet Krebs-Operationen künftig nur noch im Klinikum Kempten an. Dafür spezialisieren sich die fünf weiteren Häuser auf andere Behandlungen. Foto: Ralf Lienert

    Komplizierte Leistenbrüche sollen perspektivisch nur noch in Immenstadt operiert werden. Das Klinikum Kempten kümmert sich um Krebserkrankungen und Schilddrüsen-OP gibt es nur noch in Mindelheim: Das sind Beispiele, wie sich der Klinikverbund Allgäu (KVA) verändern soll. Geschäftsführer Andreas Ruland hat dies in der Oberallgäuer Kreistagssitzung am Donnerstag erläutert.

