Krebs-Operationen hier, Leistenbruch dort: Allgäuer Klinik-Landschaft wird umsortiert

Komplizierte Leistenbrüche sollen perspektivisch nur noch in Immenstadt operiert werden. Das Klinikum Kempten kümmert sich um Krebserkrankungen und Schilddrüsen-OP gibt es nur noch in Mindelheim: Das sind Beispiele, wie sich der Klinikverbund Allgäu (KVA) verändern soll. Geschäftsführer Andreas Ruland hat dies in der Oberallgäuer Kreistagssitzung am Donnerstag erläutert.

