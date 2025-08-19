Icon Menü
Altusrieder Freilichtspiel 2025: Stück über den Bauernkrieg 1525 sehen 50.000 Gäste

Jedes Mal Ovationen im Stehen

Freilichtspiel in Altusried: 50.000 Besucher erleben „Bauernkrieg“-Spektakel

Altusrieder Freilichtspieler ziehen positive Bilanz. Das Stück „1525 – Bauernkrieg“ kam gut an. 2026 gibt es eine Spielpause. Geplant ist ein Programm mit Gastproduktionen.
Von Michael Dumler
    Beim Altusrieder Freilichtspiel „1525 – Bauernkrieg: Frei sind wir und frei wollen wir sein!“ zogen Spielerinnen und Spieler auch durch die Besucherreihen auf der 2500 fassenden Tribüne.
    Beim Altusrieder Freilichtspiel „1525 – Bauernkrieg: Frei sind wir und frei wollen wir sein!“ zogen Spielerinnen und Spieler auch durch die Besucherreihen auf der 2500 fassenden Tribüne. Foto: Ralf Lienert

    „Am Bergesfuß ist unser Land, hier ernten wir, was wir gesät. Jahraus, jahrein mit eigner Hand, in Sonn‘ und Regen ohne Rast. Hier leben wir seit Jahr und Tag, im Herzen, die gegangen sind.“ – Mit einem leisen, innigen Lied endete jeweils das Altusrieder Freilichtspiel „1525 - Bauernkrieg: Frei sind wir und frei wollen wir sein!“ 26 Mal zeigte sich das Publikum begeistert und applaudierte jedes Mal im Stehen, berichtet Sebastian Heerwart, Geschäftsführer der Freilichtspiel-GmbH. „Das gab es noch nie und hat sogar erfahrene Spielerinnen und Spieler schwer beeindruckt.“ 50.000 Besucherinnen und Besucher erlebten das diesjährige Freilichtspiel-Spektakel, das an die Aufstände der Allgäuer Bauern und Handwerker vor 500 Jahren erinnerte. Das entspricht einer Auslastung von rund 77 Prozent; pro Aufführung kamen über 1900 Gäste. Damit knüpft das Bauernkrieg-Stück an den Erfolg von „Artus!“ aus dem Jahr 2019 an (53.000 Besucher).

