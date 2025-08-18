Künstlerverband: Unter den Neuen sind viel mehr Frauen als Männer

Im vergangenen Jahr wurden 19 Künstler und Künstlerinnen in den Berufsverband Bildender Künstler Allgäu/Schwaben-Süd (BBK) aufgenommen. Das ist ein deutlicher Zuwachs, was besonders die Co-Vorsitzende Lucie Sommer-Leix freut, die zusammen mit Barbara Wolfart den Verband leitet. „Vor allem unsere zahlreichen Ausstellungen machen die Interessenvertretung für Künstler attraktiv“, sagt Sommer-Leix. Mitglieder konnten zum Beispiel im vergangenen Jahr in Tannheim, Irsee, zwei Mal in der Kunsthalle in Kempten und in Memmingen beim ‚Großen Format‘ ihre Werke zeigen. Zudem war der Verband zum ersten Mal bei der Kunstmesse in Dornbirn vertreten. Nun sind die Werke von 19 Neuzugängen unter dem Titel „Die Neuen“ bis 7. September 2025 in der Kunsthalle Kempten zu sehen.
Berufsverband der Künstler
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden