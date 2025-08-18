Icon Menü
Ausstellung in Kempten: Die neuen Mitglieder des Künstlerverbands zeigen ihre aktuellen Werke

Berufsverband der Künstler

Künstlerverband: Unter den Neuen sind viel mehr Frauen als Männer

Die 19 neuen Mitglieder des Berufsverbandes Bildender Künstler zeigen ihre aktuellen Arbeiten in der Kunsthalle Kempten. Es sind erheblich mehr Frauen als Männer.
Von Harald Holstein
    Hier sind die Tonfiguren von Angela Eberhard zu sehen. Sie ist eine von 19 „Neuen“, die in der Kunsthalle Kempten Arbeiten zeigen.
    Hier sind die Tonfiguren von Angela Eberhard zu sehen. Sie ist eine von 19 „Neuen“, die in der Kunsthalle Kempten Arbeiten zeigen. Foto: Harald Holstein

    Im vergangenen Jahr wurden 19 Künstler und Künstlerinnen in den Berufsverband Bildender Künstler Allgäu/Schwaben-Süd (BBK) aufgenommen. Das ist ein deutlicher Zuwachs, was besonders die Co-Vorsitzende Lucie Sommer-Leix freut, die zusammen mit Barbara Wolfart den Verband leitet. „Vor allem unsere zahlreichen Ausstellungen machen die Interessenvertretung für Künstler attraktiv“, sagt Sommer-Leix. Mitglieder konnten zum Beispiel im vergangenen Jahr in Tannheim, Irsee, zwei Mal in der Kunsthalle in Kempten und in Memmingen beim ‚Großen Format‘ ihre Werke zeigen. Zudem war der Verband zum ersten Mal bei der Kunstmesse in Dornbirn vertreten. Nun sind die Werke von 19 Neuzugängen unter dem Titel „Die Neuen“ bis 7. September 2025 in der Kunsthalle Kempten zu sehen.

