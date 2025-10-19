Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten
Kultur im Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Der 25. Kemptener Tanzherbst startet mit der Uraufführung der Performance „Brainwalkers“ im Stadttheater

Uraufführung in Kempten

Der 25. Kemptener Tanzherbst startet bildstark – und wirft Fragen auf

Mit einer Uraufführung startet der Kemptener Tanzherbst: Die Performance „Brainwalkers“ spürt dem Geheimnis der Spezies Mensch nach. Das fesselt, irritiert aber auch.
Von Michael Dumler
    • |
    • |
    • |
    Wer bin ich und warum? Die Tanzperformance „Brainwalkers“ spürte zum Auftakt des Tanzherbsts dem Mysterium Mensch nach.
    Wer bin ich und warum? Die Tanzperformance „Brainwalkers“ spürte zum Auftakt des Tanzherbsts dem Mysterium Mensch nach. Foto: Martina Diemand

    Der Mensch ist schon ein seltsames, widersprüchliches Wesen: Er kann liebevoll und grausam sein, verkopft und emotional, vernünftig und unvernünftig ... Die Performance „Brainwalkers“ spürte zum Auftakt des 25. Kemptener Tanzherbsts dem Geheimnis der Spezies Mensch nach. 300 Besucherinnen und Besucher erlebten im Stadttheater eine bildstarke Uraufführung, die fesselte, aber auch irritierte.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden