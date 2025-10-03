Spannende Dialoge: Herbert Pixner begeistert 2700 Fans in der Big Box

Seit nunmehr 20 Jahren entwickelt der Südtiroler Herbert Pixner aus dem Passeiertal die traditionelle alpenländische Volksmusik weiter. Er führt sie mit klassischen Instrumenten wie diatonische Harmonika, Gitarre, Kontrabass und Harfe sowie mit Rock- und Jazzelementen in ungeahnte Höhen. Seine „Jubiläumstour 2025“ führte ihn auch nach Kempten, in die mit 2700 Fans fast voll besetzte Big Box Allgäu.

