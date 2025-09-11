Satirischer Rundumschlag gegen Männer Kemptener Satiriker Cornelius Oettle erhält mit dem Team der „Anstalt“ den Deutschen Fernsehpreis

Satiriker Cornelius Oettle schreibt für die ZDF-Kabarett-Sendung „Die Anstalt“. Nun hat der Kemptener mit seinem Team den Deutschen Fernsehpreis erhalten.