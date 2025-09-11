Icon Menü
Satirischer Rundumschlag gegen Männer

Kemptener Satiriker Cornelius Oettle erhält mit dem Team der „Anstalt“ den Deutschen Fernsehpreis

Satiriker Cornelius Oettle schreibt für die ZDF-Kabarett-Sendung „Die Anstalt“. Nun hat der Kemptener mit seinem Team den Deutschen Fernsehpreis erhalten.
Von Michael Dumler
    Freuen sich über den Deutschen Fernsehpreis 2025 in der Kategorie „Bestes Buch Unterhaltung“: (von links) Dietrich Krauss, Maike Kühl, Max Uthoff, Doris Müller und Cornelius Oettle. Foto: Magenta / ZDF / Patrick Seeger

    Der Kemptener Satiriker, Humorist und Gagschreiber Cornelius Oettle gehört zum Autorenteam der ZDF-Kabarett-Sendung „Die Anstalt“. Für die Episode „Freunde des Patriarchats“ (November 2024) erhielt er nun gemeinsam mit Dietrich Krauss, Maike Kühl, Max Uthoff und Doris Müller den Deutschen Fernsehpreis 2025 in der Kategorie „Bestes Buch Unterhaltung“. Nominiert war die Folge auch für die Kategorie „Beste Comedy/Late Night“; dort setzt sich aber Ina Müller mit „Inas Nacht“ durch. Der Deutsche Fernsehpreis 2025 wurde in Köln in insgesamt 29 Kategorien verliehen. Einen Ehrenpreis für sein Lebenswerk erhielt Komiker Otto Waalkes.

