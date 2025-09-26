Abstimmung über Kluftinger Wie soll es mit Kluftinger weitergehen? Das will Krimi-Duo Klüpfel/Kobr von den Fans wissen

Volker Klüpfel und Michael Kobr planen den 14. Fall ihres kauzigen Kommissars, der zuletzt mit der Kommunalpolitik liebäugelte. Jetzt sind die Fans gefragt.