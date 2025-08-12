Das Kunsthaus Kaufbeuren wird zur Küche und zum Labor

Es köchelt und brodelt im Kunsthaus Kaufbeuren. Zwar funktioniert der Herd in der neu geschaffenen Küche im ersten Stock nicht. Er ist – wie so vieles dort – nur Kulisse. Aber insbesondere Gabi Blums Projekt „Raum ohne Wände“, zu dem diese Installation gehört, sorgt mit seinem experimentellen Ansatz für zeitgenössische künstlerische Eindrücke, die man in der Wertachstädter Ausstellungshalle so schon länger nicht mehr erlebt hat.
Neustart im Kunsthaus Kaufbeuren
