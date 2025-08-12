Icon Menü
Kunsthaus Kaufbeuren: Neustart mit drei experimentellen Ausstellungsprojekten

Neustart im Kunsthaus Kaufbeuren

Das Kunsthaus Kaufbeuren wird zur Küche und zum Labor

In der ersten Ausstellung der neuen Leiterin Lisa Britzger sind drei absolut zeitgenössische Projekte zu sehen – bei denen es aber auch um die Vergangenheit geht.
Von Martin Frei
    • |
    • |
    • |
    Zu Gabi Blums Projekt „Raum ohne Wände“ im Kunsthaus Kaufbeuren gehört auch diese Küche, die eine Kulisse mit vielen verborgenen Klappen und Türen ist.
    Zu Gabi Blums Projekt „Raum ohne Wände" im Kunsthaus Kaufbeuren gehört auch diese Küche, die eine Kulisse mit vielen verborgenen Klappen und Türen ist.

    Es köchelt und brodelt im Kunsthaus Kaufbeuren. Zwar funktioniert der Herd in der neu geschaffenen Küche im ersten Stock nicht. Er ist – wie so vieles dort – nur Kulisse. Aber insbesondere Gabi Blums Projekt „Raum ohne Wände“, zu dem diese Installation gehört, sorgt mit seinem experimentellen Ansatz für zeitgenössische künstlerische Eindrücke, die man in der Wertachstädter Ausstellungshalle so schon länger nicht mehr erlebt hat.

