Landestheater Schwaben zeigt die Musical-Revue „I Love You, You're Perfect, Now Change“ in der Regie von Sarah Kohrs

Premiere in Memmingen

Urkomische Beziehungskisten: Landestheater Schwaben glänzt mit Musical-Revue

Das Landestheater Schwaben bringt mit „I Love You, You're Perfect, Now Change“ einen amüsanten und pfiffigen Liebesreigen auf die Bühne.
Von Helmut Hausner
    In der neuen Produktion des Landestheaters „I Love You, You‘re Perfect, Now Change“ geht es drunter und drüber (von links: Gabriele Fischer, Delia Rachel Bauen, Gregor Schleuning und Harald Schröpfer).
    In der neuen Produktion des Landestheaters „I Love You, You‘re Perfect, Now Change“ geht es drunter und drüber (von links: Gabriele Fischer, Delia Rachel Bauen, Gregor Schleuning und Harald Schröpfer). Foto: Karl Forster/LTS

    Wir vermuten es schon lange: Grundsätzlich passen Mann und Frau nicht nahtlos zusammen. Aber, und das vermuten wir auch, trotz dieses vagen Zweifels führt uns auf der Suche nach dem Glück offenbar kein Weg am anderen Geschlecht vorbei. Denn bekanntlich ziehen sich Gegensätze an. Alles sehr kompliziert und tausendfach thematisiert in Romanen, Filmen und auf der Bühne. So auch im Off-Broadway-Musical „I Love You, You’re Perfect, Now Change“ von Joe DiPietro und Jimmy Roberts, das das Landestheater Schwaben in einer großartigen Premiere zur Aufführung brachten.

