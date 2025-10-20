Urkomische Beziehungskisten: Landestheater Schwaben glänzt mit Musical-Revue

Wir vermuten es schon lange: Grundsätzlich passen Mann und Frau nicht nahtlos zusammen. Aber, und das vermuten wir auch, trotz dieses vagen Zweifels führt uns auf der Suche nach dem Glück offenbar kein Weg am anderen Geschlecht vorbei. Denn bekanntlich ziehen sich Gegensätze an. Alles sehr kompliziert und tausendfach thematisiert in Romanen, Filmen und auf der Bühne. So auch im Off-Broadway-Musical „I Love You, You’re Perfect, Now Change“ von Joe DiPietro und Jimmy Roberts, das das Landestheater Schwaben in einer großartigen Premiere zur Aufführung brachten.

