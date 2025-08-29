Neuausrichtung: Künstlerhaus Marktoberdorf und Direktorin gehen getrennte Wege

Nach knapp 16 Jahren als künstlerische Leiterin und Direktorin verlässt Maya Heckelmann das Künstlerhaus Marktoberdorf. Die Entscheidung sei im Einvernehmen getroffen worden, sagen sowohl Maya Heckelmann als auch Carl Singer, Vorsitzender der Kunst- und Kulturstiftung Dr. Geiger-Haus, die das Haus trägt. Grund für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der neue Kurs, den der Museumsvorstand fahren möchte: Künftig soll mehr regionale Kunst im Fokus stehen. Diesen Weg möchte Maya Heckelmann jedoch nicht mitgehen, wie sie unserer Redaktion in einer Stellungnahme mitteilte.

