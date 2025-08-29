Icon Menü
Maya Heckelmann verlässt Künstlerhaus Marktoberdorf: Neuausrichtung auf regionale Kunst

Nach fast 16 Jahren

Neuausrichtung: Künstlerhaus Marktoberdorf und Direktorin gehen getrennte Wege

Nach fast 16 Jahren verlässt Direktorin Maya Heckelmann das Künstlerhaus Marktoberdorf. Grund dafür ist der neue Kurs, den der Museumsvorstand fahren möchte.
Von Stefanie Gronostay
    • |
    • |
    • |
    Die Ausstellung "Kalte Herzen" von Sebastian Nebe war Maya Heckelmanns Abschiedsausstellung als Dirketorin im Künstlerhaus Marktoberdorf. Das Foto zeigt sie vor dem Werk "Hafen".
    Die Ausstellung "Kalte Herzen" von Sebastian Nebe war Maya Heckelmanns Abschiedsausstellung als Dirketorin im Künstlerhaus Marktoberdorf. Das Foto zeigt sie vor dem Werk "Hafen". Foto: Nikolaus Steglich

    Nach knapp 16 Jahren als künstlerische Leiterin und Direktorin verlässt Maya Heckelmann das Künstlerhaus Marktoberdorf. Die Entscheidung sei im Einvernehmen getroffen worden, sagen sowohl Maya Heckelmann als auch Carl Singer, Vorsitzender der Kunst- und Kulturstiftung Dr. Geiger-Haus, die das Haus trägt. Grund für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der neue Kurs, den der Museumsvorstand fahren möchte: Künftig soll mehr regionale Kunst im Fokus stehen. Diesen Weg möchte Maya Heckelmann jedoch nicht mitgehen, wie sie unserer Redaktion in einer Stellungnahme mitteilte.

