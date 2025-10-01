„Mordstreffer“: Im 10. Allgäu-Krimi von Barbara Edelmann gehen zwei Ratschkathln auf die Pirsch

Ihren zehnten Allgäu-Krimi hat Barbara Edelmann aus Erkheim (Unterallgäu) vorgelegt. In „Mordstreffer“ wird der wohlhabende Jäger Andreas Auer erschossen unter seinem Hochsitz gefunden, und das Ermittlerduo Sissi Sommer und Klaus Vollmer hat alle Hände voll zu tun. Aber der Kriminalfall ist in Edelmanns Romanen höchstens der rote Faden, an dem Leserinnen und Leser durch ein Allgäuer Panoptikum geleitet werden.
Neuer Allgäu-Krimi
