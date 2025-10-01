Icon Menü
„Mordstreffer“ heißt der 10. Allgäu-Krimi von Barbara Edelmann aus Erkheim

Neuer Allgäu-Krimi

„Mordstreffer“: Im 10. Allgäu-Krimi von Barbara Edelmann gehen zwei Ratschkathln auf die Pirsch

Im zehnten Allgäu-Krimi von Barbara Edelmann sorgen zwei redselige Frauen für viel Wirbel. Der Mordfall wird fast zur Nebensache.
Von Rainer Hitzler
    „Mordstreffer“ hat Barbara Edelmann ihren zehnten Allgäu-Krimi genannt (unser Bild zeigt einen Ausschnitt des Buchcovers).
    Ihren zehnten Allgäu-Krimi hat Barbara Edelmann aus Erkheim (Unterallgäu) vorgelegt. In „Mordstreffer“ wird der wohlhabende Jäger Andreas Auer erschossen unter seinem Hochsitz gefunden, und das Ermittlerduo Sissi Sommer und Klaus Vollmer hat alle Hände voll zu tun. Aber der Kriminalfall ist in Edelmanns Romanen höchstens der rote Faden, an dem Leserinnen und Leser durch ein Allgäuer Panoptikum geleitet werden.

