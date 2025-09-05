„Die Weiße Rose“: Füssener Musical ist mehrfach nominiert für den „Deutschen Musical Theater Preis 2025“

Große Freude bei den Verantwortlichen des Festspielhauses Neuschwanstein in Füssen: Gleich mehrfach nominiert für den „Deutschen Musical Theater Preis 2025“ ist das Muscial „Die Weiße Rose“. Die Produktion, in deren Zentrum die Widerstandsgruppe um die Geschwister Scholl in Nazi-Deutschland steht, feierte in Füssen Anfang Juli im Füssener Festspielhaus eine umjubelte Uraufführung. Der „Deutsche Musical Theater Preis“ gilt als wichtigste deutsche Auszeichnung für Musical-Produktionen. Er wird am 27. Oktober 2025 im „Tipi am Kanzleramt“ in Berlin verliehen. Vergeben werden Preise in insgesamt 16 Kategorien sowie Sonderpreise für herausragende Verdienste um das Genre.

