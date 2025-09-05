Icon Menü
Musical „Die Weiße Rose“ des Festpielhauses Neuschwanstein ist für Deutschen Musical Theater Preis nominiert

Musical über Geschwister Scholl

„Die Weiße Rose“: Füssener Musical ist mehrfach nominiert für den „Deutschen Musical Theater Preis 2025“

Festspielhaus Neuschwanstein: Das Musical „Die Weiße Rose“ erzählt die Geschichte der Geschwister Scholl unter der NS-Diktatur und sorgt nun bundesweit für Aufsehen.
Von Michael Dumler
    Worte sind ihre Waffen: (von links) Sophie Scholl (Friederike Zeidler), Hans Scholl (Jonathan Guth) und Alexander Schmorell (Adam Demetz) kämpfen im Füssener Musical „Die Weiße Rose“ gegen die Unterdrückung durch die Nazis.
    Worte sind ihre Waffen: (von links) Sophie Scholl (Friederike Zeidler), Hans Scholl (Jonathan Guth) und Alexander Schmorell (Adam Demetz) kämpfen im Füssener Musical „Die Weiße Rose“ gegen die Unterdrückung durch die Nazis. Foto: Benedikt Siegert

    Große Freude bei den Verantwortlichen des Festspielhauses Neuschwanstein in Füssen: Gleich mehrfach nominiert für den „Deutschen Musical Theater Preis 2025“ ist das Muscial „Die Weiße Rose“. Die Produktion, in deren Zentrum die Widerstandsgruppe um die Geschwister Scholl in Nazi-Deutschland steht, feierte in Füssen Anfang Juli im Füssener Festspielhaus eine umjubelte Uraufführung. Der „Deutsche Musical Theater Preis“ gilt als wichtigste deutsche Auszeichnung für Musical-Produktionen. Er wird am 27. Oktober 2025 im „Tipi am Kanzleramt“ in Berlin verliehen. Vergeben werden Preise in insgesamt 16 Kategorien sowie Sonderpreise für herausragende Verdienste um das Genre.

