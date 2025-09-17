Icon Menü
Neues Stück im Passionstheater: Manfred Dempf füllt die Lücke, die die Bibel hinterlässt

Passionstheater Waal

Uraufführung in Waal: Wie Regisseur Manfred Dempf eine Lücke füllt, die die Bibel hinterlässt

Ein neues Stück im Waaler Passionstheater nimmt das Innenleben von Noahs berühmter biblischer Arche in den Blick – mit allerlei Konflikten und einem Augenzwinkern.
Von Alexandra Hartmann
    •
    •
    •
    Streiten nach Skript: Regisseur Manfred Dempf gibt den Schauspielerinnen und Schauspielern Regieanweisungen.
    Streiten nach Skript: Regisseur Manfred Dempf gibt den Schauspielerinnen und Schauspielern Regieanweisungen. Foto: Harald Langer

    So mancher hat bereits nach einem Kaffeeklatsch genug von der buckligen Verwandtschaft. Nun stelle man sich folgendes Szenario vor: Durch eine Naturkatastrophe muss man mit der Familie beinahe ein Jahr lang auf engstem Raum zusammenleben. Auf einem Boot. Ohne Ausweg. So ist es nach der biblischen Erzählung Noah ergangen, der seine Familienmitglieder und eine Schar von Landtieren auf einer Arche vor der Sintflut gerettet haben soll. Konfliktfrei wird die Zeit wohl kaum gewesen sein, dachte sich der Ostallgäuer Regisseur Manfred Dempf.

