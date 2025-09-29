Klassik zum Staunen: So verblüffen Star-Pianist Igor Levit und das vbw-Festivalorchester in Fischen

Leise kündigt sich das Chaos an. Leise brodelnd, geheimnisvoll raunend, bevor es sich mit aller Kraft Bahn bricht, das Chaos der Liebesirrungen und -wirrungen, das „der tolle Tag“ bringt. So heißt ursprünglich jene Komödie des Franzosen Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, die Textdichter Lorenzo da Ponte und Komponist Wolfgang Amadé Mozart als Vorlage zu ihrem Sensationserfolg „Le nozze di Figaro - Figaros Hochzeit“ diente.
Oberallgäuer Meisterkonzert
