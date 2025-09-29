Icon Menü
Oberallgäuer Meisterkonzert: So verblüffen Starpianist Igor Levit und das vbw-Jugendorchester in Fischen

Oberallgäuer Meisterkonzert

Klassik zum Staunen: So verblüffen Star-Pianist Igor Levit und das vbw-Festivalorchester in Fischen

Das vbw-Jugendorchester zeigt sich unter der Leitung von Christoph Adt beim Meisterkonzert in Fischen in Hochform. Dem Starpianisten Igor Levit sitzt dabei der Schalk im Nacken.
Von Klaus Schmidt
    Den Schalk im Nacken: Pianist Igor Levit musiziert mit dem vbw-Jugendorchester ein Klavierkonzert von Beethoven bei den "Freunden der Musik" vor ausverkauftem Haus in Fischen.
    Den Schalk im Nacken: Pianist Igor Levit musiziert mit dem vbw-Jugendorchester ein Klavierkonzert von Beethoven bei den "Freunden der Musik" vor ausverkauftem Haus in Fischen. Foto: Christian Bischoff

    Leise kündigt sich das Chaos an. Leise brodelnd, geheimnisvoll raunend, bevor es sich mit aller Kraft Bahn bricht, das Chaos der Liebesirrungen und -wirrungen, das „der tolle Tag“ bringt. So heißt ursprünglich jene Komödie des Franzosen Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, die Textdichter Lorenzo da Ponte und Komponist Wolfgang Amadé Mozart als Vorlage zu ihrem Sensationserfolg „Le nozze di Figaro - Figaros Hochzeit“ diente.

