Oberstdorfer Musiksommer 2025: So kam das Festival an. Eine Bilanz.

Oberstdorfer Musiksommer 2025

Auch Schwergewichte lösen Jubel aus: Eine Bilanz des Oberstdorfer Festivals

Die Begeisterungsfähigkeit des Publikums beim Oberstdorfer Musiksommer überwältigt den künstlerischen Leiter Eckhard Fischer. Doch es bleiben Wünsche offen.
Von Klaus Schmidt
    Eines der jungen, mit Preisen hochdekorierten Ensembles, die beim Oberstdorfer Musiksommer mit leidenschaftlichen, spannungsvollen Interpretationen für Jubel sorgen: Das Leonkoro-Quartett.
    Eines der jungen, mit Preisen hochdekorierten Ensembles, die beim Oberstdorfer Musiksommer mit leidenschaftlichen, spannungsvollen Interpretationen für Jubel sorgen: Das Leonkoro-Quartett. Foto: Corbinian Kling

    Eckhard Fischer geht es gut. Kurz vor Abschluss des Oberstdorfer Musiksommers trifft der künstlerische Leiter des Festivals überall auf zufriedene Menschen: Unter den Besuchern, unter den Künstlern, unter den Studenten, unter den Dozenten. Und er selbst schätzt: Dieser Musiksommer sei einer der Besten gewesen, seitdem er die künstlerische Leitung übernommen habe. Es habe kein Konzert gegeben, bei dem es nicht am Ende zu Bravo-Rufen oder zu Standing Ovations gekommen sei. Er ist überwältigt von der Begeisterungsfähigkeit des Publikums.

