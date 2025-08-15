Auch Schwergewichte lösen Jubel aus: Eine Bilanz des Oberstdorfer Festivals

Eckhard Fischer geht es gut. Kurz vor Abschluss des Oberstdorfer Musiksommers trifft der künstlerische Leiter des Festivals überall auf zufriedene Menschen: Unter den Besuchern, unter den Künstlern, unter den Studenten, unter den Dozenten. Und er selbst schätzt: Dieser Musiksommer sei einer der Besten gewesen, seitdem er die künstlerische Leitung übernommen habe. Es habe kein Konzert gegeben, bei dem es nicht am Ende zu Bravo-Rufen oder zu Standing Ovations gekommen sei. Er ist überwältigt von der Begeisterungsfähigkeit des Publikums.

