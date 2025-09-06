Icon Menü
Porträt der Künstlerin Carolin Breme, die den Kemptener Kunstpreis 2025 erhielt.

Gärtnerin und Künstlerin

Gartenarbeit als Ventil: So lebt und arbeitet die Kemptener Kunstpreisträgerin Carolin Breme

Die Westallgäuer Künstlerin Carolin Breme hat den Kemptener Kunstpreis erhalten. Ihre prämierte Arbeit setzt sich kritisch mit industrieller Landwirtschaft und Konsumwahn auseinander.
Von Michael Dumler
    Gärtnerin und Künstlerin: Carolin Breme. Foto: Matthias Becker

    Garten, Kunst, Menschen – das sind die Themen von Carolin Breme. Erfahrbar ist dies in ihrer mit dem Kunstpreis der Stadt Kempten ausgezeichneten Installation „Felder“, die derzeit in der Festwochen-Kunstausstellung zu sehen ist. „Ein schönes Geschenk“, sei der mit 5000 Euro dotierte Preis, sagt die 32-jährige Künstlerin, die gelernte Landwirtin ist und als Gärtnerin auf einem Kräuterhof arbeitet. Erst seit 2023 lebt die gebürtige Rheinländerin im Allgäu. Im vergangenen Jahr gewann sie bereits den Förderpreis der Zorn-Stiftung, der ebenfalls im Rahmen der Allgäuer Festwoche vergeben wird.

