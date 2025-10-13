Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten
Kultur im Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Sieger Grandprix der Blasmusik 2025: Dennis Nussbeutel und seine Musikanten setzen sich in Kempten durch

Musik-Wettstreit

„Alle hätten es verdient“: Dieses Orchester hat den Grand Prix der Blasmusik 2025 in Kempten gewonnen

Vier Blaskapellen zeigen beim Grand Prix der Blasmusik in Kempten ihr Können. Am Ende setzen sich die Europameister aus Baden-Württemberg durch.
Von Michael Dumler
    • |
    • |
    • |
    Dennis Nussbeutel und seine Musikanten sind Sieger des Grandprix der Blasmusik, der 2025 in der Bigbox stattfand.
    Dennis Nussbeutel und seine Musikanten sind Sieger des Grandprix der Blasmusik, der 2025 in der Bigbox stattfand. Foto: Eddi Nothelfer

    Jubelrufe und lautes Klatschen hallten durch die Big Box Allgäu in Kempten als Dennis Nussbeutel den Pokal entgegennahm. Der baden-württembergische Dirigent und seine Kapelle haben das Finale des Grand Prix der Blasmusik für sich entschieden. Es ist nicht der erste Erfolg dieser Art für die 23 Musikantinnen und Musikanten. Im Jahr 2022 gründeten sie sich für die Europameisterschaft der böhmisch-mährischen Blasmusik – und gewannen diese. Doch eindeutig war der Sieg, den sie jetzt beim Grand Prix im Allgäu erlebten, keinesfalls.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden