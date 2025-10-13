„Alle hätten es verdient“: Dieses Orchester hat den Grand Prix der Blasmusik 2025 in Kempten gewonnen

Jubelrufe und lautes Klatschen hallten durch die Big Box Allgäu in Kempten als Dennis Nussbeutel den Pokal entgegennahm. Der baden-württembergische Dirigent und seine Kapelle haben das Finale des Grand Prix der Blasmusik für sich entschieden. Es ist nicht der erste Erfolg dieser Art für die 23 Musikantinnen und Musikanten. Im Jahr 2022 gründeten sie sich für die Europameisterschaft der böhmisch-mährischen Blasmusik – und gewannen diese. Doch eindeutig war der Sieg, den sie jetzt beim Grand Prix im Allgäu erlebten, keinesfalls.
Musik-Wettstreit
