Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten
Kultur im Allgäu
Icon Pfeil nach unten

So war das Konzert des Euregio-Blasorchesters (EBO) im Walserhaus in Hirschegg

Musiker in Hochform

Wo das Gefecht zum Glück nur Illusion ist: So war das Konzert des Euregio-Blasorchesters in Hirschegg

Das Euregio-Blasorchester wartet bei Konzerten in Hirschegg und Nesselwang mit einem selten gespielten Tongemälde und weiteren anspruchsvollen Stücken auf.
Von Klaus Schmidt
    • |
    • |
    • |
    Eine Hochzeitgesellschaft in Tracht tanzt vor der Bühne: Eine Szene aus dem „Traum eines österreichischen Reservisten“ von Carl Michael Ziehrer beim Konzert des Euregio-Blasorchesters unter der Leitung von Professor Johann Mösenbichler im Walserhaus in Hirschegg.
    Eine Hochzeitgesellschaft in Tracht tanzt vor der Bühne: Eine Szene aus dem „Traum eines österreichischen Reservisten“ von Carl Michael Ziehrer beim Konzert des Euregio-Blasorchesters unter der Leitung von Professor Johann Mösenbichler im Walserhaus in Hirschegg. Foto: Eddi Nothelfer

    Es ist kaum zu glauben: Da liegt tatsächlich jemand im Bett und schläft. Direkt neben der Bühne, auf der das Orchester sitzt. Auf einem erhöhten Podium, so dass ihn auch noch jeder im fast voll besetzten Saal sehen kann. Er hat sich die Decke über den Kopf gezogen. Und das schon vor Beginn des zweiten Konzertteils. Dabei war der erste alles andere als zum Einschlafen oder gar zum Wegzuhören. Ganz im Gegenteil.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden