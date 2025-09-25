Wie soll es mit Kluftinger weitergehen? Das will Krimi-Duo Klüpfel/Kobr von den Fans wissen

In gut zwei Wochen möchten Volker Klüpfel und Michael Kobr loslegen mit dem 14. Fall ihres kauzigen Kommissars Kluftinger. Doch vorher wollen die beiden Krimi-Bestseller-Autoren noch eine Rückmeldung von ihren Fans, was mit „Klufti“ passieren soll. Denn im letzten Roman „Lückenbüßer“ kandidierten Kluftinger und sein Intimfeind Langhammer für die Altusrieder Gemeinderatswahl.
Abstimmung über Kluftinger
