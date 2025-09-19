Icon Menü
Welche Künstler bei der Jahresausstellung „Die Südliche“ in Sonthofen ausgezeichnet wurden

Jahresausstellung im Oberallgäu

Licht für finstere Zeiten: Was „Die Südliche“ in Sonthofen bietet und welche Kunst die Jurys überzeugt hat

„Die Südliche“ zeigt in Sonthofen Arbeiten von 42 Kunstschaffenden aus dem Oberallgäu und dem Kleinwalsertal. Vier von ihnen sind ausgezeichnet worden.
Von Klaus Schmidt
    „Goldstrahlen“: Die Aquarell-Batik von Susanna Ferguson aus Rettenberg ist eines der Werke, die bei der Jahresausstellung „Die Südliche" in der Sonthofer Stadthausgalerie ausgezeichnet wurden.
    „Goldstrahlen“: Die Aquarell-Batik von Susanna Ferguson aus Rettenberg ist eines der Werke, die bei der Jahresausstellung „Die Südliche" in der Sonthofer Stadthausgalerie ausgezeichnet wurden. Foto: Ralf Lienert

    Wunder geschehen offenbar manchmal. Davon künden Votivbilder in katholischen Kirchen. Mit solchen Gaben danken Menschen für den Beistand einer höheren Macht. Ein modernes „Votivbild“ hat Maria Profanter aus Bad Hindelang geschaffen. Sie zeigt das Wasserkraftwerk in Hinterstein – obwohl rot hervorgehoben - als verschwindend kleines Bauwerk am Fuße eines gigantischen, bewaldeten Bergrückens. Der Kraftort an der Ostrach spendet – scheinbar wie ein kleines Wunderwerk - Energie. Seit 1897 versorgt seine Technik die Region mit Strom.

