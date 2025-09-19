Licht für finstere Zeiten: Was „Die Südliche“ in Sonthofen bietet und welche Kunst die Jurys überzeugt hat

Wunder geschehen offenbar manchmal. Davon künden Votivbilder in katholischen Kirchen. Mit solchen Gaben danken Menschen für den Beistand einer höheren Macht. Ein modernes „Votivbild“ hat Maria Profanter aus Bad Hindelang geschaffen. Sie zeigt das Wasserkraftwerk in Hinterstein – obwohl rot hervorgehoben - als verschwindend kleines Bauwerk am Fuße eines gigantischen, bewaldeten Bergrückens. Der Kraftort an der Ostrach spendet – scheinbar wie ein kleines Wunderwerk - Energie. Seit 1897 versorgt seine Technik die Region mit Strom.
Jahresausstellung im Oberallgäu
