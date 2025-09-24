LES, Marcus Kühl, Kaufbeuren

Dass die Bahn keine überragende Rolle bei den Touristenankünften in Oberstdorf mehr spielt, spiegelt sich in den Äußerungen der befragten Personen wieder .Und gleichzeitig fokussiert sich der Tourismus im Oberallgäu wieder einmal einseitig auf die Illertallinie Ulm - Oberstdorf. Dabei wird völlig übersehen, bzw. außer Acht gelassen, dass der in Rede stehende Intercity aus Hamburg gar nicht über Ulm fährt, sondern über Augsburg - Buchloe - Kaufbeuren - Kempten. Unwiederbringlich vorbei sind die Zeiten, als dieser Zug noch Kurswagen nach Bad Wörishofen, Füssen und Lindau mitführte und somit gleich mehrere Tourismusdestinationen umsteigefrei abdeckte. Zu den Plänen für den genannten Zug bleibt die DB vage: „...könne es baubedingte und nachfragebedingte Anpassungen geben.“ Da kann man zwischen den Zeilen lesen, wohin die Reise geht. Der Fernverkehr der DB arbeitet eigenwirtschaftlich, ein einzelner schlecht ausgelasteter Zug, dessen Wagenmaterial und Loks zur Ausmusterung anstehen, ist wohl kaum gewinnbringend zu betreiben, zumal die Beseitigung des größten Hemmnisses, nämlich die vollständige Elektrifizierung der Allgäubahn, immer noch in den Sternen steht. Ich bin gespannt, was uns die Deutsche Bahn Ende September präsentieren wird...

Luisa Renn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberstdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis