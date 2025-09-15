LES Peter Fendt, Marktoberdorf

Ich halte das Verbot, die Autobahn wegen Stau zu verlassen für keine gute Idee. Ich bin im Sommer auf der Tauernautobahn 4 Stunden gestanden wegen eines 20 km langen Staus vor einem Tunnel mit Blockabfertigung und hätte es als große Erleichterung empfunden, wenn ich die Autobahn hätte verlassen können um den Stau zu umfahren. Wir leben doch in einer Demokratie und da sollte doch jeder dahin fahren können wo er will. Ich kann noch akzeptieren, wenn wegen hohen Verkehrsaufkommen es sich bis zu 30 Minuten staut. Wenn aber die Autobahn komplett blockiert ist, sei es wegen Unfall oder Baustelle, dann sollte es möglich sein, die Autobahn zu verlassen und den Stau zu umfahren.

