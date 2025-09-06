Zum Bummeln, Stöbern und Schlemmen: Diese Märkte könne Sie im Herbst im Allgäu besuchen

Der Spätsommer im Allgäu endet, es wird langsam herbstlicher in der Region. Zu dieser Jahreszeit gibt es im Allgäu viele herbstliche Märkte, Jahrmärkte und Trödelmärkte, über die man schlendern kann. Wir haben die Übersicht über die Kunsthandwerker-Märkte, Streetfood-Festivals, Flohmärkte und mehr im Allgäu.
Herbstliche Märkte im September 2025
- 5. September: Feierabendmarkt in Isny (Landkreis Ravensburg)
- 6. September: Flohmarkt in Kempten
- 6. und 7. September: Kirbe in Missen-Wilhams (Oberallgäu)
- 6. und 7. September: Streetfood-Markt in Leutkirch (Landkreis Ravensburg)
- 6. und 7. September: Streetfood-Markt in Kempten
- 6. und 7. September: Herbstmarkt in Seeg (Ostallgäu)
- 6. und 7. September: Zwei-Tages-Flohmarkt in Marktoberdorf (Ostallgäu)
- 6. und 7. September: Flohmarkt in Füssen (Ostallgäu)
- 12. September. Herbstmarkt in Sonthofen (Oberallgäu)
- 12. bis 14. September: ANNO 1525 - Bauernkriegslager und Mittelaltermarkt in Erkheim (Unterallgäu)
- 13. September: Mädelsflohmarkt in Kempten
- 13. September: Flohmarkt in Memmingen
- 14. September: Flohmarkt in Sonthofen (Unterallgäu)
- 14. September: Flohmarkt in Füssen (Ostallgäu)
- 14. September: Herbstmarkt der Bio-Schaukäserei Wiggensbach (Oberallgäu)
- 20. und 21. September: Kunst- und Handwerkermarkt in Oberstdorf (Oberallgäu)
- 26. September: Michaelimarkt in Immenstadt (Oberallgäu)
- 27. September: Mädelsflohmarkt in Kempten
- 27. September: Isnys Später-Flohmarkt & Schnäppchen unter Schirmen (Landkreis Ravensburg)
- 27. September: Flohmarkt in Memmingen
Fehlt ein Markt im Allgäu in unserer Liste? Dann melden Sie uns diesen bitte per E-Mail an digitalteam@azv.de.
Herbst-Märkte im Oktober 2025
- 2. bis 3. Oktober Kunstmarkt in Kempten
- 2. Oktober: Michaelimarkt in Isny (Landkreis Ravensburg)
- 3. Oktober: „Residenz Immenstadt historisch erleben“ – verkaufsoffener Feiertag in Immenstadt (Oberallgäu)
- 3. Oktober: Flohmarkt in Lechbruck (Ostallgäu)
- 3. Oktober: Flohmarkt in Füssen (Ostallgäu)
- 3. bis 5. Oktober: Kunsthandwerkermarkt in Schwangau (Ostallgäu)
- 3. bis 5. Oktober: Alternativer Markt in Altusried (Oberallgäu)
- 3. Oktober: Herbstflohmarkt in Durach (Oberallgäu)
- 4. Oktober: Flohmarkt in Kempten
- 4. und 5. Oktober: Flohmarkt in Immenstadt (Oberallgäu)
- 4. Oktober: Isnyer Schmalzmarkt (Landkreis Ravensburg)
- 4. bis 5. Oktober: Streetfood-Festival in Marktoberdorf (Ostallgäu)
- 5. Oktober: Tag der Regionen mit verkaufsoffenem Sonntag in Pfronten (Ostallgäu)
- 10. Oktober: Gallusmarkt in Sonthofen (Oberallgäu)
- 11. Oktober: Flohmarkt in Memmingen
- 11. Oktober: Mädelsflohmarkt in Sonthofen
- 12. Oktober: Bauern- und Käsemarkt in Immenstadt (Oberallgäu)
- 12. Oktober: Rustikalmarkt und verkaufsoffener Sonntag in Kaufbeuren
- 12. Oktober: Flohmarkt in Sontheim
- 11. bis 19. Oktober: Jahrmarkt in Memmingen
- 11. Oktober: Mädelsflohmarkt in Kempten
- 19. Oktober: Gallusmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag in Leutkirch (Landkreis Ravensburg)
- 24. Oktober bis 4. November: Kathreinemarkt in Kempten
- 25. Oktober: Familienflohmarkt der Wichtelburgen in Kempten
- 25. bis 27. Oktober: Händlermarkt in Kempten
- 25. bis 27. Oktober: Martinimarkt in Marktoberdorf
Märkte im November 2025
- 6. November: Gregorimarkt in Immenstadt (Oberallgäu)
- 8. November: Flohmarkt in Kempten
- 8. November: Mädelsflohmarkt in Waltenhofen (Oberallgäu)
- 13. November: Martinimarkt in Isny (Landkreis Ravensburg)
- 15. November: Mädelsflohmarkt in Kempten
- 29. November: Mädelsflohmarkt in Kempten
Entdecken Sie mehr Veranstaltungen im Allgäu in unserem Veranstaltungskalender.
