Zum Bummeln, Stöbern und Schlemmen: Diese Märkte finden im Herbst im Allgäu statt

Der Spätsommer im Allgäu endet, es wird langsam herbstlicher in der Region. Zu dieser Jahreszeit gibt es im Allgäu viele herbstliche Märkte, Jahrmärkte und Trödelmärkte, über die man schlendern kann. Wir haben die Übersicht über die Kunsthandwerker-Märkte, Streetfood-Festivals, Flohmärkte und mehr im Allgäu.

Herbstliche Märkte im September 2025

5. September: Feierabendmarkt in Isny (Landkreis Ravensburg)

6. September: Flohmarkt in Kempten

6. und 7. September: Kirbe in Missen-Wilhams (Oberallgäu)

6. und 7. September: Streetfood-Markt in Leutkirch (Landkreis Ravensburg)

6. und 7. September: Streetfood-Markt in Kempten

6. und 7. September: Herbstmarkt in Seeg (Ostallgäu)

6. und 7. September: Zwei-Tages-Flohmarkt in Marktoberdorf (Ostallgäu)

6. und 7. September: Flohmarkt in Füssen (Ostallgäu)

12. September. Herbstmarkt in Sonthofen (Oberallgäu)

12. bis 14. September: ANNO 1525 - Bauernkriegslager und Mittelaltermarkt in Erkheim (Unterallgäu)

13. September: Mädelsflohmarkt in Kempten

13. September: Flohmarkt in Memmingen

14. September: Flohmarkt in Sonthofen (Unterallgäu)

14. September: Flohmarkt in Füssen (Ostallgäu)

14. September: Herbstmarkt der Bio-Schaukäserei Wiggensbach (Oberallgäu)

20. und 21. September: Kunst- und Handwerkermarkt in Oberstdorf (Oberallgäu)

26. September: Michaelimarkt in Immenstadt (Oberallgäu)

27. September: Mädelsflohmarkt in Kempten

27. September: Isnys Später-Flohmarkt & Schnäppchen unter Schirmen (Landkreis Ravensburg)

27. September: Flohmarkt in Memmingen

Fehlt ein Markt im Allgäu in unserer Liste? Dann melden Sie uns diesen bitte per E-Mail an digitalteam@azv.de.

Herbst-Märkte im Oktober 2025

2. bis 3. Oktober Kunstmarkt in Kempten

2. Oktober: Michaelimarkt in Isny (Landkreis Ravensburg)

3. Oktober: „Residenz Immenstadt historisch erleben“ – verkaufsoffener Feiertag in Immenstadt (Oberallgäu)

3. Oktober: Flohmarkt in Lechbruck (Ostallgäu)

3. Oktober: Flohmarkt in Füssen (Ostallgäu)

3. bis 5. Oktober: Kunsthandwerkermarkt in Schwangau (Ostallgäu)

3. bis 5. Oktober: Alternativer Markt in Altusried (Oberallgäu)

3. Oktober: Herbstflohmarkt in Durach (Oberallgäu)

4. Oktober: Flohmarkt in Kempten

4. und 5. Oktober: Flohmarkt in Immenstadt (Oberallgäu)

4. Oktober: Isnyer Schmalzmarkt (Landkreis Ravensburg)

4. bis 5. Oktober: Streetfood-Festival in Marktoberdorf (Ostallgäu)

5. Oktober: Tag der Regionen mit verkaufsoffenem Sonntag in Pfronten (Ostallgäu)

10. Oktober: Gallusmarkt in Sonthofen (Oberallgäu)

11. Oktober: Flohmarkt in Memmingen

11. Oktober: Mädelsflohmarkt in Sonthofen

12. Oktober: Bauern- und Käsemarkt in Immenstadt (Oberallgäu)

12. Oktober: Rustikalmarkt und verkaufsoffener Sonntag in Kaufbeuren

12. Oktober: Flohmarkt in Sontheim

11. bis 19. Oktober: Jahrmarkt in Memmingen

11. Oktober: Mädelsflohmarkt in Kempten

19. Oktober: Gallusmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag in Leutkirch (Landkreis Ravensburg)

24. Oktober bis 4. November: Kathreinemarkt in Kempten

25. Oktober: Familienflohmarkt der Wichtelburgen in Kempten

25. bis 27. Oktober: Händlermarkt in Kempten

Icon Galerie 65 Bilder Idealer Start für dem Jahrmarkt 2024 in Memmingen am Samstag: Los ging es für die Besucher bei goldenem Herbstwetter, Fotos vom Auftakt in unserer Galerie.

Märkte im November 2025

6. November: Gregorimarkt in Immenstadt (Oberallgäu)

8. November: Flohmarkt in Kempten

8. November: Mädelsflohmarkt in Waltenhofen (Oberallgäu)

13. November: Martinimarkt in Isny (Landkreis Ravensburg)

15. November: Mädelsflohmarkt in Kempten

29. November: Mädelsflohmarkt in Kempten

Entdecken Sie mehr Veranstaltungen im Allgäu in unserem Veranstaltungskalender.