16 Medaillen: Marktoberdorfer Schwimmer sahnen ab

Fünfmal Gold, sechsmal Silber, fünfmal Bronze: Die Schwäbischen Meisterschaften waren für die Marktoberdorfer Schwimmer der Höhepunkt vor der Sommerpause.

16.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die Damen- und Herrenmannschaft der Schwimmabteilung des TSV Marktoberdorf holte auf ihrem letzten Wettkampf in dieser Saison bei den Schwäbischen Meisterschaften in Bobingen 16 Medaillen. Das Team von Coach Matthias Mußack reiste wie bei den letzten Veranstaltungen mit einer kleinen Anzahl Aktiver zur Freiwassermeisterschaft auf der langen 50-Meter-Bahn an. Trotz fehlender Möglichkeit, auf der langen Bahn zu trainieren, schlugen sich die TSVler wieder wacker. Von 16 Medaillen, die die Marktoberdorfer holten, waren fünf in Gold, sechs in Silber und fünf in Bronze.

Der Marktoberdorfer Benedikt Schreier holt einen kompletten Medaillensatz

Bei den Herren war Benedikt Schreier im Jahrgang 2005 der erfolgreichste mit einem kompletten Medaillensatz. Über 200 Meter Freistil wurde er in 2:23,44 Dritter. Einen Platz besser war er über 50 Meter Brust mit 0:35,08. Sieger und Schwäbischer Jahrgangsmeister wurde er über 200 Meter Brust in 2:54,02. Diese Zeit bedeutete für den Brustspezialisten in der Gesamtwertung Platz vier.

Tim Hengge (Jg. 2004) errang vier Medaillen. Dritter wurde er über 100 Meter Freistil in 1:00,96. Gleich dreimal wurde er Vizemeister über 200 Meter Freistil in 2:18,61, 100 Meter Rücken in 1:09,77 und 200 Meter Rücken in 2:31,93. (Lesen Sie auch: Endlich kann ich schwimmen!“: In Marktoberdorf gibt es den ersten inklusiven Schwimmkurs im Ostallgäu.)

Auch der Marktoberdorfer Chef-Coach sammelt Schwimmer-Medaillen

Coach Mußack selbst ging an den Start in der Altersklasse und glänzte brillant. In der Altersklasse 25 wurde er jeweils Sieger über 50 Meter Freistil in 0:28,35 und 100 Meter Freistil in 1:02,81. Ein zweiter Platz gelang ihm über 50 Meter Schmetterling in 0:31,51. Und um den kompletten Medaillensatz mit nach Hause zu nehmen, wurde er über 50 Meter Rücken in 0:35,00 Dritter seiner Wertungsklasse.

Das Frauen-Team bestand nur aus zwei Schwimmerinnen. Paula Hengge (Jahrgang 2007) schaffte als bestes Resultat einen vierten Platz über 100 Meter Freistil in 1:10,03. Viel besser lief es noch bei Lotta Förster (Jahrgang 2009). Sie schaffte auf den Schmetterlingsstrecken zweimal eine Goldmedaille. Ihre Siegerzeiten waren über 200 Meter 3:07,83 und über 100 Meter 1:20,02. Vize-Meisterin ihres Jahrgangs wurde sie über 100 Meter Freistil in 1:11,25.

Ohne Medaille fuhren Karl Bachter (2007) und Jonathan Schreier (2010) heim. Wobei Jonathan knapp mit zwei vierten Plätzen über 200 und 100 Meter Freistil am Stockerl vorbeischwamm.

Edelmetall gab es für Marktoberdorf auch noch in den Mixed Schwimmstaffeln

Das TSV-Team holte sich in den Mixed-Staffeln noch zusätzlich Edelmetall. In der Besetzung Paula Hengge, Matthias Mußack, Lotta Förster und Tim Hengge wurde Bronze über 4 x 100 Meter Freistil in 4:3,81 gewonnen. Über viermal 100 Meter Lagen schlug das TSV-Quartett Tim Hengge, Benedikt Schreier, Lotta Förster und Paula Hengge in 4:58,02 ebenfalls als Dritte an. Alle Zeiten und Platzierungen sind unter swimcharts.de nachzulesen.