Dieser Bauernhof in Aitrang soll zum Hotel werden

Andreas Oertel hat einen Bauernhof in Aitrang zur Kaffeerösterei umgebaut. Nun möchte er dort ein Hotel errichten. Schlafen in der Scheune? Was geplant ist.

08.09.2023 | Stand: 18:05 Uhr

Wer von der zentralen Gemeindestraße in Aitrang in die Seitenstraße abbiegt, dem fällt sofort das weiß getünchte Bauernhaus ins Auge. Es hat große braune Fensterläden und einen stattlichen Giebel. Vor allem aber hat der ehemalige "Diengshof", so lautete der Name des alten Bauernhofs, eine neue Bestimmung gefunden. Und das ist Andreas Oertel zu verdanken. Seit knapp zehn Jahren sind er und seine Frau Melanie nämlich stolze Besitzer des Bauernhofs. Mit der Kaffeerösterei Muckefuck haben sie dem Hof neues Leben eingehaucht. Wo im Stall einst Kühe gemolken wurden, röstet Oertel nun Kaffee. Und nicht nur das: Oertel plant, in dem Bauernhof ein Hotel errichten. Bei seinen Plänen unterstützt ihn die Allgäu GmbH, die sich der Tourismusentwicklung verschrieben hat. Seit zweieinhalb Jahren läuft dort das Projekt "Alter Hof sucht neue Liebe". Althofbesitzer wie Andreas Oertel werden bei der Entwicklung von neuen Konzepten unterstützt, alte Bauernhöfe zu erhalten. "Das ist unheimlich wichtig, schließlich sind sie die Basis des Allgäus", findet Oertel.

