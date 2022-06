Ausstellung im Rathaus Marktoberdorf: Kunst von Peter Elsner für den guten Zweck

Der Marktoberdorfer Künstler Peter Elsner hat 160 Werke hinterlassen. Sie werden am Wochenende im Rathaus Marktoberdorf ausgestellt - für einen guten Zweck.

15.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Im Rathaus Marktoberdorf findet von 17. bis 19. Juni eine besondere Ausstellung statt: Drei Tage lang sind im Foyer die Bilder aus dem Nachlass von Peter Elsner zu sehen. Der Markoberdorfer verstarb 2021 und hinterließ zahlreiche Kunstwerke. 160 sind es an der Zahl, die nun im Rathaus besichtigt und dabei auch erworben werden können. „Der Erlös geht in voller Höhe an den Caritasverband Ostallgäu-Kaufbeuren für die Marktoberdorfer Tafel“, sagt Gabriele Kabierske, die die Ausstellung zusammen mit Elmar Eibich und Peter Fendt auf die Beine gestellt hat.

Als Wirt und Künstler in Marktoberdorf bekannt

Gabriele Kabierske und Elmar Eibich gehörten zu den engsten Nachbarn von Peter Elsner. Elsner, vielen noch bekannt als Wirt von „Peters Vip-Club“ in der Schwabenstraße, war auch Musiker und Künstler. Er malte mit den unterschiedlichsten Techniken und Farben. Inspiriert wurde er von Begegnungen mit Menschen und seinen Reisen. Der Künstler verkaufte seine Werke weltweit in Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich, Schweiz, USA und Kanada. „Peters Kunst hat uns durch ihre Schönheit und Vielseitigkeit sehr beeindruckt“, sagt Gabriele Kabierske.

Geld geht an die Tafel Marktoberdorf

Die Überlegung, eine Ausstellung zu organisieren, stand schon länger im Raum und wurde nun in die Tat umgesetzt. Über zwei Räume erstreckt sich die Ausstellung im Rathaus Marktoberdorf. Eröffnung ist am Freitag, 17. Juni, um 17 Uhr. Sie kann dann bis 19 Uhr besichtigt werden. Weiter geht es am Samstag von 10 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, 19. Juni, von 10 bis 16 Uhr.

Dass das Geld an die Tafel Marktoberdorf gehen soll, stand schon länger fest – bekommt nun aber vor dem Hintergrund der gestiegenen Lebensmittelpreise eine neue Aktualität.