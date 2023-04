Bedarf an Kita-Plätzen in Biessenhofen für 2023? Warum das schwierig zu sagen ist

In Biessenhofen gibt es zu wenig Krippenplätze. Bei den Kindergartenkindern ist eine Vorhersage schwieriger. Wie die Gemeinde mit der Herausforderung umgeht.

03.04.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Nach der Genehmigung einiger Niederschriften informierte Erster Bürgermeister Wolfgang Eurisch über den aktuellen Stand der Kindertagesstätten-Belegung ab August 2023. Nach einer Sitzung mit den Leiterinnen der Kindertagesstätten (KITAs) und nach Anmeldeschluss für diese Einrichtungen besteht jetzt Klarheit über die künftige Belegung. Für die Kinderkrippe fehlen für das Betreuungsjahr 2023/2024 neun Plätze, davon fünf ab Ende August und weitere fünf Plätze ab Januar 2024. Positiv bescheinigte Eurisch die Zahlen für die Kindergärten, hier sind für fast alle Kinder (eventuell bis auf eines) Plätze vorhanden. „Konkrete Aussagen sind schwierig“, sagte Bürgermeister Eurisch, „da es immer wieder Verschiebungen kommen kann. Gerade bei Korridorkindern sei der Zeitpunkt für den Schulbesuch schwer einschätzbar. Zwölf Kinder erhalten zukünftig in der Außengruppe in der Kirchenstraße 1a ihre Betreuung. Es können aber nicht alle Kinder am gewünschten Ort betreut werden. Sie werden entsprechend auf Biessenhofen und Ebenhofen verteilt.

