Bei Arbeit an 450 Kilo schwerem Zylinder: Schlosser quetscht sich Finger ein

Ein Schlosser hat sich in Leuterschachzwei Finger eingequetscht. Es war gar nicht so leicht, den 36-Jährigen aus seiner misslichen Lage zu befreien.

25.10.2022 | Stand: 14:15 Uhr

Ein 36-Jähriger hat sich bei der Arbeit in Leuterschach verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wechselte der Betriebsschlosser am Montagnachmittag an einer Presse zusammen mit seinem 34-jährigen Kollegen einen Druckzylinder mit einem Gewicht von rund 450 Kilogramm. Bei der Montage verkeilte sich die Aufnahmedruckplatte des Zylinders in der Führungsschiene, worauf der 36-Jährige versuchte, diese mit der Hand in die Schiene zu drücken.

36-Jähriger aus Leuterschach muss ins Krankenhaus gebracht werden

Dabei rutschte der Zylinder in die Führungsschiene und quetschte zwei Finger ein. Nur mittels eines Flaschenzuges konnte der 34-Jährige seinen Kollegen aus der misslichen Lage befreien. Der 36-Jährige kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

