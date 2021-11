Das Wichtigste zur Hochzeitsmesse in Marktoberdorf 2021

An diesem Wochenende findet die Hochzeitsmesse in Marktoberdorf 2021 statt. Alles zum Programm, den Öffnungszeiten und den Corona-Regeln erfahren Sie hier.

05.11.2021 | Stand: 12:28 Uhr

Am Wochenende, 6. und 7. November, können sich Brautpaare auf der 8. Hochzeits- und Eventmesse im Modeon Marktoberdorf über das Heiraten im Allgäu informieren. Welche Location im Allgäu hat noch freie Termine für die Hochzeit im Jahr 2022? Wo finde ich das richtige Brautkleid? Wie läuft eine Freie Trauung ab?

Aussteller aus allen Bereichen der Hochzeits- und Eventbranche informieren in Marktoberdorf über ihre Produkte und Dienstleistungen. Darunter Juweliere, Brautmodengeschäfte, Trauredner, Fotografen und Bands oder DJs für die Hochzeit. Die Hochzeitsmesse 2021 ist am Samstag von 13 bis 17 Uhr geöffnet und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Das ist auf der Hochzeitsmesse Marktoberdorf 2021 geboten

Am Samstag um 13.20 Uhr und 15.20 Uhr und am Sonntag um 10.20 Uhr, 13.20 Uhr und 15.20 Uhr können die Besucherinnen und Besucher bei einer inszenierten Freien Trauung zuschauen. Am Samstag um 14 und 16 Uhr und am Sonntag um 11, 14 und 16 Uhr präsentieren Brautmodengeschäfte und Herrenausstatter die Hochzeitstrends bei einer Modenschau. Zudem können die Besucherinnen und Besucher eine Fotobox für die Hochzeit ausprobieren und verschiedene Anbieter vergleichen. Für Kinder ab drei Jahren gibt es eine kostenlose Kinderbetreuung.

Welche Corona-Regeln gelten bei der Hochzeitsmesse in Marktoberdorf?

Laut der Website des Veranstalters gilt bei der Hochzeitsmesse in Marktoberdorf die 3G-Regel (Stand: Freitag, 11.30 Uhr). Besucher und Besucherinnen können einen eigenen Selbsttest mitbringen und den Schnelltest unter Aufsicht am Eingang der Messe durchführen. Eine begrenzte Anzahl von Schnelltests gibt es auch vor Ort.

Es ist jedoch möglich, dass sich das noch kurzfristig ändert. Ministerpräsident Markus Söder hat am Mittwoch neue Corona-Regeln für Bayern bekanntgegeben, die ab Samstag in Kraft treten sollen. Bleiben die Corona-Zahlen im Ostallgäu auf dem derzeitigen Niveau, wäre der Landkreis ein regionaler Hotspot. In diesem Fall würden für das Ostallgäu strengere Regeln wie etwa die FFP2-Maskenpflicht oder die 2G-Regel in Kraft treten. Damit wäre der Zutritt zur Hochzeitsmesse nur für geimpfte und genesene Menschen möglich.

Gibt es noch Tickets für die Hochzeitsmesse in Marktoberdorf?

Tickets gibt es im Vorverkauf online auf der Website des Veranstalters und vor Ort an der Tageskasse.