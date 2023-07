Diese bewegte Geschichte hat das Anwesen der Familie Wörz in Obergünzburg

Das Anwesen der Familie Wörz in Obergünzburg blickt auf eine bewegte Historie zurück. Das Gebäude ziert das Juliblatt im heimatkundlichen Bildkalender.

10.07.2023 | Stand: 16:00 Uhr

Beim Blick vom Obergünzburger Ortszentrum in die Kemptener Straße (früher Steingasse) fällt schon beim Überqueren der Günzbrücke die prächtige Fassade des Gebäudes mit der Hausnummer 14 ins Blickfeld, bevor die Straße in einer Linkskurve in Richtung Ortsausgang nach Kempten weiterführt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.