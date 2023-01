Diese Marktoberdorferin ist seit 40 Jahren bei den Oberdorfer Fasnachtern

Seit 40 Jahren ist Inge Huber Mitglied der Oberdorfer Fasnachtsfamilie. Die Marktoberdorferin hat alles im Griff. Seit 18 Jahren auch die Finanzen des Vereins.

Von Anne Roth

26.01.2023 | Stand: 18:15 Uhr

„40 Jahre – das ist ja beängstigend“, sagt Inge Huber und lacht. 1981 feierte sie ihre Premiere bei den Oberdorfer Fasnachtern. Und es sollte nicht bei einer einmaligen Sache bleiben. Inge Huber ist dem Verein treu geblieben. Seit mittlerweile vier Jahrzehnten ist sie ein fester Bestandteil der Oberdorfer Fasnachtsfamilie. Wie viel sich in der Zeit verändert hat, zeigt in Blick in das Fotoalbum der Marktoberdorferin.

