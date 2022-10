Fendt weiht neue Ladewagen-Produktion mit 14.200 Quadratmetern Fläche ein

Fendt weiht eine neue Ladewagen-Produktion ein. Auf 4200 Quadratmetern werden in Niedersachsen Tigo und Co. gefertigt, auf 10.000 Quadratmeter montiert.

18.10.2022 | Stand: 10:27 Uhr

Die Landtechnikschmiede AGCO/ Fendt investiert Fendt gerade viel in seine Produktionsstandorte (wir berichteten ausführlich). Am Freitag eröffneten die Marktoberdorfer nun im niedersächsischen Wolfenbüttel die neue Produktion für die Fendt Ladewagen offiziell, wie das Unternehmen mitteilt. (Lesen Sie dazu auch: Fendt erweitert Werk am Stammsitz in Marktoberdorf.)

Das neue Fendt Ladewagen-Werk in Wolfenbüttel ist seit September in Betrieb

Seit September 2022 werden in dem dortigen Ballenpressenwerk auch alle Fendt Ladewagen in einer 4200 Quadratmeter großen Produktionshalle montiert. Passend dazu sind weitere 10.000 Quadratmeter Logistikfläche für die Ladewagenmontage hinzugekommen.

Fendt-Chef Gröblinghoff: "Ladewagen sind für uns Schlüsselmaschinen!"

Für Fendt sei der Ladewagen "eine Schlüsselmaschine" des Fendt Full-Line-Produktprogramms, sagte Christoph Gröblinghoff, Vorsitzender der Fendt-Geschäftsführung: "Gerade weil der Markt für Ladewagen weltweit überschaubar ist, wollen und müssen wir die besten Ladewagen für die Kunden bauen", sagte er bei der Eröffnungsfeier in Wolfenbüttel.

Seit der Standort-Übernahme 2017 hat AGCO/Fendt in Wolfenbüttel 20 Millionen Euro investiert

Seit AGCO/Fendt im Jahr 2017 den Produktions- und Entwicklungsstandort übernommen hat (ehemals Welger Werke) wurden Firmenangaben zufolge mehr 20 Millionen Euro in Wolfenbüttel investiert, vor allem für Umbauten und Modernisierungen. 2020 und 2021 wurde die Produktion der Fendt-Rundballenpressen dort modernisiert. Seitdem werden dort alle Typen auf einer Produktionslinie produziert. Dieses Jahr folgte nun der Start der Ladewagenmontage. (Lesen Sie auch: Im Stadtrat: AGCO/Fendt und Stahlhändler Atterer erweitern in Marktoberdorf.)

Eine der neuen Produktionshallen in Wolfenbüttel. Bild: AGCO/Fendt GmbH

Acht Baureihen und 25 Modelle werden auf einer Linie gefertigt

Das neue Montageband für die Ladewagen ermöglicht nach Firmenangaben die variantenreiche Produktion von acht Baureihen und 25 unterschiedlichen Ladewagen-Modellen auf einer Linie. Mithilfe einer Scherenhebebühne können auch Arbeitshöhen von bis zu 4,10 Metern von Mitarbeitenden in der Produktionslinie an den großen Ladewagen gemacht werden.

Im Vergleichstest schneidet der Ladewagen Fendt Tigo sehr gut ab.

Bei einem Vergleichstest der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) hat der Ladewagen Tigo 90 XR D von Fendt übrigens deutlich besser als das Wettbewerbsmodell abgeschnitten. Beide Ladewagen wurden im Gespann mit dem gleichen Traktor auf einer Grünlandfläche in Sachsen-Anhalt im zweiten Schnitt eingesetzt. (Lesen Sie auch: Wie Firmen wie Fendt, Nestlé und Co. immer weiblicher werden.)

Für den Fendt Tigo wurde eine durchschnittliche Bergeleistung von 130,2 Tonnen Frischmasse pro Stunde ermittelt, die Leistung der Wettbewerbsmaschine lag bei 117,5 Tonnen. Der Durchsatz war damit bei maximaler Arbeitsgeschwindigkeit um 10,8 Prozent höher. Zudem verdichtete der Fendt-Lagewagen die Futtermasse um sechs Prozent mehr.

Der Fendt Tigo verbraucht weniger Kraftstoff

Bei maximaler Arbeitsgeschwindigkeit benötigte das Gespann mit dem Fendt Tigo im Test zudem 0,44 Liter Kraftstoff pro geladener Tonne Frischmasse, während die Wettbewerbsmaschine 0,49 Liter benötigte. Das entspricht einem um 10,4 Prozent höherem Kraftstoffverbrauch.

Die Aufnahmeverluste für den Tigo 90 XR bei 15 km/h Arbeitsgeschwindigkeit lagen bei 0,3 Prozent und erlangten so laut DLG die Bestnote sehr gering. Das Vergleichsmodell erzielte mit 0,9 Prozent die Einstufung gering.

Auch Fendt-Chef Christoph Gröblinghoff kam zur offiziellen Eröffnung der neuen Ladewagen-Produktion. Bild: AGCO/Fendt

