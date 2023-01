Fritzi (6) ist das 500. Mitglied der Wasserwacht Obergünzburg - Zum Einstand gibt es Gummibärchen

In Obergünzburg ist die sechsjährige Fritzi Traut als 500. Mitglied der Wasserwacht beigetreten. Anlass war ein Schwimmkurs, der ihr "super gut" gefallen hat.

02.01.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Der Vorsitzende der Wasserwacht Obergünzburg, Thomas Mayrhans, hat kürzlich mit der sechsjährigen Fritzi Traut aus Obergünzburg das 500. Mitglied in den Reihen der Rettungsschwimmer begrüßt.

Die Erstklässlerin nimmt in Obergünzburg regelmäßig am Minischwimmen teil

Die Erstklässlerin hatte im vergangenen Sommer bei der Wasserwacht einen Schwimmkurs belegt, um Schwimmen zu lernen und noch sicherer im Wasser zu werden. Das hatte ihr so gut gefallen, dass sie sich danach sofort entschied, der Wasserwacht Obergünzburg beizutreten. Seitdem nimmt sie auch regelmäßig am Minischwimmen teil. Dabei steht der Spaß am Sport im Vordergrund.

Die Jugendlichen können Wasserretter, Bootsführer oder Rettungstaucher werden

Nicht nur das Schwimmen, sondern auch das Helfen können die Heranwachsenden bei der Wasserwacht lernen, betonen die Verantwortlichen. Die Jugendlichen würden an das Rettungsschwimmen und an „tolle Ausbildungen“ wie zum Beispiel zum Wasserretter, Bootsführer oder Rettungstaucher herangeführt. Der Juniorwasserretter ist dabei ein speziell für Kinder und Jugendliche entwickeltes Ausbildungskonzept.

In den vergangenen beiden Jahren hat die Obergünzburger Wasserwacht in Zusammenarbeit mit dem TSV Obergünzburg, Abteilung Schwimmen und Abteilung Triathlon, Schwimmkurse für 120 Kindergartenkinder veranstaltet. Auch aktuell laufen Kurse im Obergünzburger Hallenbad. (Lesen Sie auch: Badegast sorgt für Schreckensmoment bei Ausbildung von neuen Wasserretter.)

Statt Blumen wünscht sich Neumitglied Fritzi Gummibärchen

Anstatt Blumen gab es auf Wunsch von Neumitglied Fritzi einen kleinen Geschenkkorb der Wasserwacht mit einer Auswahl an Gummibärchen als Willkommensgeschenk. Vorsitzender Thomas Mayrhans übergab diesen der Sechsjährigen.