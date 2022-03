„Die Löscharbeiten orientierten sich an dem Ziel, die zwei Vermissten zu finden“

Über 14 Stunden war die Feuerwehr in Ronsberg im Einsatz. Nach dem Brand mit zwei Toten zieht sie Bilanz: Für Probleme sorgten nicht nur eisige Temperaturen.

Wer die nackten Fakten hört, kann nur erahnen, wie belastend der Großbrand in Ronsberg für die örtlichen Feuerwehren war: 175 Einsatzkräfte, über 14 Stunden Arbeit und zwei Tote. „Der Einsatz war menschlich und technisch extrem schwierig“, sagt die Feuerwehr Obergünzburg. Die Einsatzkräfte kamen am Samstag als eine der Ersten an der ehemaligen Sennerei in Neuenried an. Und sie verließen am Sonntag als eine der Letzten den Unglücksort, an dem nicht mehr als ein Skelett von dem ehemals stattlichen Gebäude übrig geblieben war. Nach dem Brand zieht die Feuerwehr Bilanz. Die Löscharbeiten wurden durch die eisigen Temperaturen erschwert. Doch das war nicht das einzige Problem, mit dem die Feuerwehrler zu kämpfen hatten.

Bereits am Sonntagmorgen während der letzten Löscharbeiten schilderte Stefan Rauscher, Kommandant der Feuerwehr Obergünzburg, die ersten Eindrücke des Einsatzes. „Es war psychisch und physisch belastend“, sagte er. Nur wenige Stunden war es zu diesem Zeitpunkt her, dass er und seine Mannschaft zwei Tote aus der Brandruine geborgen hatten. „Wir wurden gut betreut und sind damit sehr gut zurechtgekommen.“ Die Löscharbeiten gestalteten sich jedoch alles andere als einfach.

Es dauerte Stunden bis der Brand in Ronsberg unter Kontrolle gebracht werden konnte

Als die Einsatzkräfte gegen halb 10 in Neuenried eintrafen, stand der Dachstuhl bereits im Vollbrand. Massive Flammen schlugen aus den Fenstern im Dach- und Obergeschoss. „Zu diesem Zeitpunkt war es für die Atemschutzträger bereits unmöglich, ins Obergeschoss vorzudringen, wo zwei vermisste Personen vermutet wurden“, sagt Florian Havelka, Zweiter Pressesprecher der Feuerwehr Obergünzburg. Neben der Obergünzburger Wehr waren nach Angaben der Polizei noch Einsatzkräfte aus Ronsberg, Willofs, Burg, Ottobeuren und Unterthingau vor Ort. Trotz hervorragender Zusammenarbeit dauerte es Stunden, bis der Brand unter Kontrolle gebracht werden konnte.

„Die Löscharbeiten orientierten sich permanent an dem Ziel, die zwei Vermissten zu finden“, sagt Havelka. Eine belastende Situation für die Einsatzkräfte. Denn das einsturzgefährdete Haus konnte von den Einsatz- und Rettungskräften nicht betreten werden. Immer wieder bildeten sich Glutnester. Nach Informationen der Feuerwehr mussten für die Löscharbeiten über 100 Schlauchlängen verlegt werden.

Sterbliche Überreste werden in dem abgebrannten Gebäude gefunden

Erst nachdem der Stromversorger die Hauptleitung zum Haus abgeschaltet hatte, konnte ein Bagger Teile des Gebäudes abtragen. Gegen 17 Uhr bargen die Einsatzkräfte die sterblichen Überreste einer Person, gegen 20 Uhr wurde die zweite Person gefunden. Mittlerweile hat eine Obduktion den Verdacht bestätigt: Es handelt sich dabei um die zwei vermissten Bewohner d0es Hauses - eine 80 Jahre alte Frau und ihren 77 Jahre alten Bruder.

Die eisigen Temperaturen in der Nacht erschwerten die Arbeiten zusätzlich, berichtet die Feuerwehr. Verteiler waren teilweise zugefroren. Erst gegen 23.30 Uhr, nach über 14 Stunden Arbeit, konnte der Einsatz unterbrochen werden. Doch bereits am nächsten Morgen gegen 9 Uhr waren die Einsatzkräfte aus Obergünzburg wieder vor Ort. Auch 24 Stunden nach dem Ausbruch des Feuers stieg noch Rauch zwischen den verkohlten Balken auf. Nach Aussage des Kommandanten Stefan Rauscher herrschten am Sonntagvormittag im Keller des Gebäudes noch etwa 400 Grad. Die Einsatzkräfte erledigten die letzten Löscharbeiten. Weit mehr als 24 Stunden später ging für die Mannschaft ein anspruchsvoller Einsatz zu Ende, bei dem auch Polizei, Rettungsdienst und das Technische Hilfswerk beteiligt waren.

Die Ermittlungen zur Brandursache gehen indes weiter. Jedoch sagte bereits am Sonntag ein Sprecher der Polizei vor Ort: „Der Zerstörungsgrad ist zu groß, um die Ursache auf Anhieb zu ermitteln.“

