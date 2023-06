Das ist beim Jubiläumsfest von Sulzschneid alles geboten

Sulzschneid besteht seit 900 Jahren. Das wird drei Tage lang mit Handwerk, Musik, Spiel und Spaß gefeiert. Wie der Ort zu seinem Namen und zu seinem Wappen kam.

12.06.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Bei 900 Jahren kommt es wirklich nicht darauf an, in welchem Jahr das Jubiläumsfest gefeiert wird. Die Sulzschneider gehen da ganz pragmatisch ans Werk. Wichtig ist, dass solch ein bedeutendes Ereignis in der Dorfgeschichte überhaupt gewürdigt wird. Und das wird es: mit einem Festwochenende vom 16. bis zum 18. Juni samt mittelalterlich angehauchtem Markt, Stimmungsabend mit den Hopfenbläsern und einem Ausklang mit dem Schwarzwälder Musikverein Minseln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.