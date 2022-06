Hält die Hitze im Ostallgäu weiter an? So wird das Wetter die kommende Woche

Das Ostallgäu schwitzt unter den heißen Temperaturen. Doch wie lange hält die Hitze den Landkreis in Schach? Die Wetteraussichten für kommende Woche.

18.06.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Sonnenuntergang weit weg in Afrika. Die Wildtiere kommen im hohen Gras nach einem heißen Tag zur Ruhe. Könnte man zumindest beim Betrachten dieser Szene denken. Doch in diesem Fall ist es nicht der ferne Kontinent. Und das Tier, das zu sehen ist, ist auch keine Giraffe. Die Aufnahme entstand vielmehr in Remnatsried bei Stötten, wo ein junger Damwildhirsch die untergehende Sonne genießt. Heiß wird es da am Wochenende aber auch. Quasi ein Hauch von Afrika am Auerberg.

Hitzegewitter in Marktoberdorf

Doch wie lange halten die heißen Temperaturen im Ostallgäu an? Der Wetterdienst Wetterkontor sagt für Anfang nächster Woche Höchsttemperaturen bis zu 30 Grad bevor. Ab Donnerstag soll es kühler werden. Dienstag und Mittwoch ist zudem mit Gewittern zu rechnen.