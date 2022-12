Im Januar wird die VOX-Sendung "Das perfekte Dinner" im Allgäu gedreht. Es werden Teilnehmer gesucht. Wo sich Hobbyköche bewerben können.

06.12.2022 | Stand: 08:10 Uhr

„Das perfekte Dinner“ wird vom 17. bis 20. Januar im Allgäu gedreht. In dem Zusammenhang ist die Firma ITV Studios Germany noch auf der Suche nach leidenschaftlichen Hobbyköchen, die einem breiten Publikum zeigen wollen, was das Allgäu in Sachen Kulinarik zu bieten hat.

Allgäuer Wochensieger bei "Das perfekte Dinner" erhält 3000 Euro

Der Wochensieger erhält 3000 Euro. Interessierte bewerben sich unter der Telefonnummer 0221/492048240 oder online unter https://www.itvstudios.de/dinner

