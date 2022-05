Ist Bücher ausleihen eigentlich noch in? Warum die Stadtbücherei in Marktoberdorf ein Wohlfühlort ist

Zum nächsten Buch braucht es heute nur einen Klick. Trotzdem besuchen die Menschen in Marktoberdorf gern die Stadtbücherei. Und dafür gibt es gute Gründe.

27.05.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Hörbücher, Podcasts, E-Books: In der digitalisierten Welt gibt es eine Menge Möglichkeiten, bequem von zu Hause aus Bücher zu lesen oder auch anzuhören. Es ist nicht unbedingt notwendig, dafür das Haus zu verlassen und in einer Buchhandlung oder gar in der Bibliothek zu stöbern. Und trotzdem trifft man in der Stadtbücherei Marktoberdorf auf Menschen, die wohl doch das klassische Buchformat bevorzugen – gebunden und duftend nach Papier. (Lesen Sie dazu auch: Lesen leicht gemacht: Wie in der Stadtbücherei Marktoberdorf neue Möglichkeiten des Lesen eröffnet werden)

