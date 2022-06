Leiter des Kammerchorwettbewerbs zieht Bilanz: So liefen die Wettbewerbstage

Jürgen Budday, Künstlerischer Leiter, sagt: Die Organsiation des Kammerchorwettbewerbs war eine organisatorische Gratwanderung. Nun zieht er Bilanz.

07.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Vorbereitungen zum Internationalen Kammerchorwettbewerb waren dieses Mal mit vielen Ungewissheiten verbunden. Corona und der Krieg in der Ukraine erschwerten die Planungen. „Doch wir haben das Beste draus gemacht, das in diesem Rahmen möglich ist“, sagte der Künstlerische Leiter des Festivals, Prof. Jürgen Budday. Nach den vergangenen Wochen weicht die Anspannung beim Organisationsteam nun dem Gefühl der Erleichterung – und der Genugtuung, wie Budday sagte. „Das Risiko wurde belohnt.“

Der Kammerchorwettbewerb sei in Marktoberdorf jedes Mal mit einem gewissen Erwartungsdruck verbunden, sagte Budday. Nur die besten Chöre weltweit nehmen an dem Chorwettbewerb teil. Umso schwieriger waren die reduzierten Anmeldungen und der Druck durch die Corona-Pandemie. Immer wieder mussten die Planungen über den Haufen geschmissen werden, immer wieder musste das Team rund um Geschäftsführerin Ramona Wegenast und Festivalmanagerin Maria Groß von vorn anfangen. Selbst das Programmheft zum Kammerchorwettbewerb, das zum spätmöglichsten Zeitpunkt in Druck gegeben wurde, war beim Eröffnungskonzert bereits wieder überholt.

Doch nun, nach dem Start des Festivals und den Wettbewerbstagen, kann Budday eine durchaus positive Bilanz ziehen: „Wir sind sehr zufrieden“, sagte er und lachte.

Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf: Der Hunger nach Musik ist groß

Der erste Kammerchorwettbewerb nach zwei Jahren Pandemie-Pause ist auch für Jürgen Budday ein ganz besonderer – fast schon wie eine kleine Premiere. „Es war zu spüren, wie groß der Hunger des Publikums und der Chöre war“, sagte er. Bereits beim Eröffnungskonzert empfing ein donnernder Applaus die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt. Und als Budday zusammen mit Pan Jiang am Piano die Festival-Hymne „Come ye Sons of Art“ von Henry Purcell anstimmte, stiegen die Zuschauerinnen und Zuschauer aus voller Inbrunst mit ein.

Dieses Miteinander herrsche auch zwischen den teilnehmenden Chören, erzählte der Künstlerische Leiter. „Die Chöre suchen auch den Kontakt untereinander und feuern sich gegenseitig an.“ Das habe den Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf schon immer ausgemacht, sagte Budday.

